Drone kopen? Deze 5 drones zijn hoogvliegers in hun soort

De zomer is begonnen en dat betekent dat we onze smartphones weer overuren laten draaien. Maar heb jij die ijsjesfoto van Instagram nu wel gezien of ben je van plan om iets extreems te doen? Dan is het de moeite waard om te investeren in een drone. We lichten er 5 uit die perfect meekunnen op reis, maar je uiteraard ook gewoon thuis kunnen helpen aan mooie beelden.



DJI Air 2S

Wanneer je het over drones hebt, dan heb je het eigenlijk vrijwel meteen over DJI. DJI Air 2S is een drone waarin alles samenkomt: hij is stevig, maar niet te zwaar. Hij schiet een geweldige kwaliteit beelden en bevat handige opties om je te helpen de beste dronevideo te maken. Zelfs als het heel erg zonnig is, want hij heeft een diafragma dat zich kan aanpassen aan de situatie. Met het antibotsingsmechanisme is dit bovendien een drone waarmee ook een beginner goed overweg kan.