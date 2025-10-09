Online shoppers, je kunt schoenen straks online passen met Google

Mooie schoenen gezien maar niet zeker of het je echt staat? Google laat je de schoenen via AI nu passen. Het gaat dan niet zozeer om de pasmaat, maar om hoe de stijl van de schoen je staat. Handig als je sneakers wil kopen en je afvraagt of ze niet te grof zijn.
Het is nog niet in Nederland beschikbaar, maar de kleding pas-tech van Google heeft nu de schoenen-uitbreiding gekregen in de Verenigde Staten, Australië, Canada en Japan. In Nederland hebben we nog helemaal geen ‘try on’, waarmee je via Google Shopping kleding kunt passen, maar in andere landen krijgen ze er zelfs al schoenen bij. Het voordeel aan online kleding passen is dat je hierdoor minder snel iets koopt dat je toch niet bevalt, waardoor je het weer gaat terugsturen.
Try On werkt als volgt: je uploadt een foto van jezelf en daarna zorgt de AI ervoor dat de schoenen die je aan het bekijken bent op jouw voeten worden gezet: niet alsof het een soort collage is, maar echt alsof je ze draagt. Zo kun je beter inschatten of het paartje iets voor je is. Dit bestaat al veel langer met kledingstukken: je kunt duizenden kledingstukken op die manier aanpassen.
Je hoeft voor de schoenen geen foto’s van je voeten in te sturen: een foto waarop je helemaal te zien bent is juist wat Google’s AI nodig heeft. Het werkt met zowel sneakers als hoge hakken, al moet je er vooral bij die laatste categorie rekening mee houden dat ze aan hebben op een foto wel iets heel anders is dan erop te lopen.
Het is verbazingwekkend hoe langzaam de ontwikkelingen op het gebied van online kleding passen gaan. Zalando experimenteert wel met een virtuele paskamer, maar dat is weer niet mogelijk op de website en werkt maar met bepaalde merken. Wij konden hem bij een zoektocht door de app zojuist niet vinden. Wel heeft het een AI-stijlassistent die je vragen kunt stellen over wat er mode is, maar dat is nog weinig persoonlijk. Hetzelfde geldt voor een andere grote kledingwinkel: Wehkamp. Daar zou je ook verwachten dat er meer ontwikkelingen komen op paskamers, maar wellicht doet het daar weinig mee omdat het inkomsten haalt uit zijn retouren (het rekent 50 cent momenteel per geretourneerd kledingstuk).
Of we het van Google snel kunnen verwachten in Nederland lijkt er niet op, maar mocht je het voor elkaar krijgen vanuit Amerika te surfen, dan kun je het eens proberen.