Online shoppers, je kunt schoenen straks online passen met Google

Mooie schoenen gezien maar niet zeker of het je echt staat? Google laat je de schoenen via AI nu passen. Het gaat dan niet zozeer om de pasmaat, maar om hoe de stijl van de schoen je staat. Handig als je sneakers wil kopen en je afvraagt of ze niet te grof zijn.

Try on van Google

Het is nog niet in Nederland beschikbaar, maar de kleding pas-tech van Google heeft nu de schoenen-uitbreiding gekregen in de Verenigde Staten, Australië, Canada en Japan. In Nederland hebben we nog helemaal geen ‘try on’, waarmee je via Google Shopping kleding kunt passen, maar in andere landen krijgen ze er zelfs al schoenen bij. Het voordeel aan online kleding passen is dat je hierdoor minder snel iets koopt dat je toch niet bevalt, waardoor je het weer gaat terugsturen.

Try On werkt als volgt: je uploadt een foto van jezelf en daarna zorgt de AI ervoor dat de schoenen die je aan het bekijken bent op jouw voeten worden gezet: niet alsof het een soort collage is, maar echt alsof je ze draagt. Zo kun je beter inschatten of het paartje iets voor je is. Dit bestaat al veel langer met kledingstukken: je kunt duizenden kledingstukken op die manier aanpassen.