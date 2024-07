Zelfs schoenen ontkomen niet aan het grootste nadeel aan tech

Technologie is onze grootste vriend, maar stiekem kan het ook onze grootste vijand zijn. Je bent blij met je nieuwe gadget, maar na een paar jaar raakt het veel moeilijker bruikbaar en soms zelfs onbruikbaar omdat het niet meer wordt ondersteund. Zelfs schoenen ontkomen er niet meer aan.

Nike Adapt BB-sneakers

De Nike Adapt BB-sneakers hebben dat probleem. Ze zijn nog wel bruikbaar, dat valt mee, maar dit zelfveterende schoeisel heeft straks geen app meer om dat op afstand te doen. Je zal dus toch elke keer even moeten bukken om je schoenen automatisch te laten veteren. De schoenen, die zo’n 350 euro kosten, worden hiermee meteen een stuk minder aantrekkelijk, allemaal omdat Nike besluit de app niet meer aan te bieden. Vanaf volgende maand is de app niet meer op Google Play en de App Store te vinden.

Het nieuws is zelfs nog iets minder: Nike heeft gezegd dat het geen nieuwe Adapt-schoenen meer maakt. De Back to the Future-achtige schoenen die automatisch dichtgaan zijn hiermee juist een ding van ‘the past’ geworden. Je bent nu overgelaten aan de fysieke knoppen op de schoenen om ze aan en uit te zetten, dicht en open te doen enzovoort. Wat je echter niet meer kunt doen, dat is de lichten van de schoenen aanpassen.

Updates, updates, updates

Op zich zijn de schoenen ook wel al eventjes op de markt. De Nike Adapt BB is in 2019 verschenen, dus is jarenlang ondersteund. Net als smartphones die op een gegeven moment niet meer ondersteund worden, geldt dat dus ook voor deze gadget. Het enige voordeel aan niet meer ondersteund worden -en niet meer gemaakt worden- is dat het misschien daarmee wel weer interessantere schoenen worden voor de verzamelaars. Ze worden hierdoor immers weer wat specialer, want ze gaan een nieuwe levensfase in.

Helaas kun je er niets aan doen wanneer een product niet meer wordt ondersteund, zeker niet als dat na meer dan twee jaar is. Laatst met de Spotify Car Thing was het nog een heel gedoe dat ze niet meer ondersteund werden: daar moet Spotify nu wel met een financiële tegemoetkoming op de proppen komen. Maar verder kun je er niet vanuitgaan dat je tech altijd maar ondersteund blijft. Ook zonder updates kun je soms nog wel even met tech doen, al moet je je wel bewust zijn van de beveiligingsrisico’s die hiermee gepaard gaan. Maar als een hele app verdwijnt, dan wordt het een stuk moeilijker om de tech nog te gebruiken zoals die is bedoeld. Hoe tof nieuwe gadgets ook zijn, het is dus altijd goed om te checken hoe lang de fabrikant van plan is om ondersteuning te bieden.