Nike en Adidas ruziën om apps en verstelbare sneakers

Jarenlang schreef ik met enige regelmaat over ruziënde smartphone fabrikanten die elkaar de rechtbank in jaagden vanwege (vermeende) schendingen van patenten. Apple en Nokia, Samsung en Apple… het zijn maar twee voorbeelden in een lange lijst van juridisch wapengekletter waar eigenlijk alleen de diverse advocatenkantoren van deze bedrijven beter van werden. Natuurlijk, het stelen van intellectueel eigendom, of het gebruik van technologie van een ander bedrijf zonder daarvoor in enige vorm voor te betalen is niet fraai en moet ook bestraft worden. Maar sommige patent-ruzies waren wel heel erg vergezocht. Hoe dan ook, het gebeurt natuurlijk echt niet alleen in de smartphone en tech wereld. Neem nu Adidas en Nike. Deze twee kunnen er ook wat van, en de volgende juridische strijd tussen beide sport-giganten is ook alweer begonnen.

Federale aanklacht van Adidas tegen Nike

Afgelopen week is Adidas in de VS een federale zaak tegen Nike gestart. Het Duitse sportmerk claimt dat zijn Amerikaanse concurrent inbreuk pleegt op negen patenten van Adidas. Patenten die betrekking hebben op de technologie voor het verstellen van schoenen en… hey, da’s ook bijzonder… voor mij dan… smartphone-apps.

Adidas stelt dat de Nike Run Club-, Training Club- en SNKRS-apps inbreuk maken op haar patenten met betrekking tot functies zoals audiofeedback tijdens trainingen, GPS-tracking, trainingsplannen, integratie met accessoires van derden zoals hartslagmeters en de mogelijkheid om te reserveren en te kopen sneakers in beperkte oplage. Dit zijn basisfuncties van verschillende hardloop- en fitness-tracking-apps.

Adidas benoemt in de nieuwe zaak tegen Nike ook specifiek de Confirmed-app. Die werd in 2015 geintroduceerd als een app waarmee gebruikers insider toegang konden krijgen tot exclusieve sneaker landeringen. Kort daarna kwam Nike met zijn eigen, vergelijkbare app, SNKRS. Volgens Adidas dus iets té vergelijkbaar.

Het is niet de eerste keer dat Adidas voor apps naar de rechter stapt. In 2014 klaagde het Under Armour aan vanwege de Map My Fitness-app. Die zaak werd uiteindelijk geschikt doordat Under Armour akkoord ging met het betalen van een licentievergoeding. En ook als het gaat om ruzie met concurrenten, is Adidas geen onbekende. Denk maar eens aan de letterlijke broederstrijd die het al meer dan 70 jaar vecht met Puma.