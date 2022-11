Nike gelooft in NFT’s: lanceert NFT-markplaats .Swoosh

Sportmerk Nike staat op het punt zijn eigen NFT-platform te lanceren. Het heet .Swoosh en je kunt er non-fungible tokens (NFT’s) verzamelen van het populaire merk. Een heel logische keuze, want als er een merk is dat items maakt die heel verzamelbaar zijn, dan is het Nike wel. Het anticipeert er zelfs op door van bepaalde sneakers maar een klein aantal paren te maken of ze via minder alledaagse kanalen beschikbaar te maken. NFT’s passen daar precies in.

.Swoosh Nike-fans kunnen straks op .Swoosh NFT’s verzamelen. Nike zegt erover: “We ontwikkelen een marktplaats met een toegankelijk platform voor mensen die web3 willen ontdekken. Binnen deze nieuwe ruimte kunnen de .Swoosh-community en Nike samen creëren, delen en profiteren.’’ Het idee is dat je dus zowel virtuele Nike-kledingstukken (schoenen, maar ook andere items) kunt kopen, verkopen en verhandelen op .Swoosh. Het is echter niet alleen een virtueel object: het is ook de bedoeling dat je ze kunt dragen in metaverse-ervaringen en games. Nike ziet het helemaal zitten, NFT’s, Web3 en het metaverse. Het heeft al eerder activiteiten ondernomen in die ruimte. Eind 2019 kondigde Nike al aan dat het kleding wilde tokeniseren met Ethereum (ETH), de meest bekende blockchain voor NFT’s. Daarna volgde eind 2021 Nikeland binnen Roblox, een computerspel waarin je op een LEGO-achtige manier je eigen werelden kunt bouwen. Uiteindelijk zijn er maar liefst 26 miljoen mensen naar Nikeland gekomen.

RTFKT Dat is bovendien niet alles. Nike kocht vorig jaar RTFKT, een bedrijf dat NFT’s maakt. Dat ging allemaal snel: na een half jaar kwam Nike al met NFT’s in de vorm van Cryptokicks. Het zijn net zulke verzamelbare schoenen als de fysieke Nikes, maar dan virtueel. Er bestaan in de Cryptokicks-lijn 20.000 NFT’s, waarvan een 134.000 dollar waard is (gemaakt door de Japanse kunstenaar Takashi Murakami). Het verbaast ons met alle sneakerheads op de wereld helemaal niet dat Nike zo goed gaat met zijn NFT’s. Het haalde er al 185 miljoen dollar mee op in omzet. Nike is daarmee de eerste van alle merken die zoveel geld verdient met virtuele objecten. .Swoosh is wel al benaderbaar, maar het is nog niet live met schoenen. De eerste drop wordt heel binnenkort verwacht: in januari gaat hij live. De website is nu nog in bètafase. Uiteindelijk moet het zelfs de bedoeling zijn om eigen creaties te maken op het platform, maar het begint vooral met een marktplaatsfunctie.