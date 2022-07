NFT-verkopen zijn het slechtst sinds tijden

Het lijkt er nu op dat de gekte rond die NFT’s, die dan voor miljoenen over de decentrale toonbank gaan, een beetje is gaan liggen. Nog steeds zijn veel bedrijven met NFT’s bezig en dondert de blockchain echt niet zomaar in elkaar. De NFT-markt zelf misschien wel. Althans: er zijn experts die beweren dat 99 procent van de NFT’s eigenlijk waardeloos zijn. Maar ja, zijn er ook niet mensen die zeggen: ‘Dat kunstwerk had ik ook wel kunnen maken als ik even mijn best doe met vingerverf?’ Het ‘probleem’ aan NFT’s is dat mensen er ofwel helemaal inzitten, of ze vinden het een risicovolle investering en genieten soms zelfs als de NFT-business wat minder hard gaat zoals nu.

NFT’s zijn non-fungible tokens. Het zijn unieke tokens die soms voor hoge bedragen via de blockchain en cryptovauta worden verkocht. De Bored Ape Yacht Club is het bekendste NFT-collectief: dit zijn plaatjes van apen, maar eigenlijk zijn het een soort tickets waarmee je lid wordt van een online club van welvarenden en beroemdheden. NFT’s hebben, mede omdat ze met crypto worden gekocht, een enorme boost gegeven aan de handel in crypto. Artiesten kunnen er veel mee verdienen: Beeple verkocht zijn kunststuk ‘Everydays: The First 5000 Days’ voor 69 miljoen dollar.

ETH

De vloerprijs van een Bored Ape is op dit moment 89 ETH, waar dat op zijn piek eerder dit jaar nog 150 ETH was. Tegelijkertijd breekt er een rustigere tijd aan in de wereld: het is in de zomer ook qua bijvoorbeeld nieuws wat stiller, omdat veel mensen in deze periode op vakantie gaan. Kinderen hebben lang vakantie en dat merk je ook aan het werk van hun ouders. Tot nu toe presteert het NFT-ecosysteem op zijn slechts sinds het begin van 2022. er zijn in juni 19.000 NFT’s verhandeld met een waarde van ongeveer 12 miljoen euro. In 2021 was het verkoopvolume hoger, maar de hype lijkt er vooralsnog even af te zijn.

De beste dagen voor NFT’s ooit waren op 24 september 2021 en op 1 mei 2022. Op 24 september 2021 werden er 224.000 NFT’s verkocht met een totale waarde van rond de 75 miljoen euro, maar op 1 mei waren het er 118.000 voor een bedrag van 760 miljoen dollar. Waar het in 2021 waarschijnlijk vooral de populariteit was, was dat dit jaar waarschijnlijk een dip waarvan gebruik werd gemaakt. De ETH-koers ging achteruit, de transactiekosten zijn hoog en al met al werd de hype gewoon stukken minder.