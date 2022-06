In de wereld van NFT's is een cadeautje soms een fortuin waard

Als het over non-fungible tokens gaat, dan draait het vaak om hoeveel ze kosten. Logisch, want dat geldt ook voor kunst en NFT’s worden gezien als digitale kunststukken. Echter is er ook een groot deel van de NFT-wereld die in eerste instantie juist niet gaat om geld. Gratis NFT’s , krijgertjes, cadeautjes: ook die worden soms heel geld waard. En ja, dan gaat het toch wel weer over geld.

Goblintown klinkt als een locatie, maar dat is het niet. Het is een groep met allemaal goblin-NFT’s (of, om het oneerbiedig te zeggen, plaatjes van goblins). Elke goblin heeft een eigenaar (of staat te koop in afwachting van een eigenaar). De community van Goblintown houdt ervan memes te delen, vieze plaatjes naar elkaar te sturen en vooral spelfouten te maken, maar dat hoort erbij. Klinkt misschien niet direct als een gemeenschap waartoe je wil behoren, maar vergis je niet: dit zijn allemaal mensen met tenminste 16.000 dollar op zak.

Een goed voorbeeld van zo’n NFT die een grote rage wordt terwijl hij in eerste instantie gratis werd weggegeven ,dat is Goblintown. Het zijn lelijke, groene monsters en je zou niet zo snel denken dat ze zoveel waarde konden vertegenwoordigen, maar de cryptowereld houdt er deze week maar niet over op.

Degens

Yep: één Goblin is maar liefst 16.000 dollar waard (een kleine 15.000 euro, of eigenlijk: 8,95 ETH, ethereum, een cryptomunt). Gisteren was dat nog de helft, maar vandaag is blijkbaar een goede dag voor kobolds. Tenminste, gisteren was ook niet slecht: toen werd één goblin verkocht voor 130.000 euro. De ene Goblintown-bewoner is de andere niet. Er zijn ook bekende eigenaars bij, zoals The Sandbox-metaverse.

Goblintown is een soort community voor rebellen. Het zijn ‘degens’, degenerates, mensen die een andere levensstijl leiden en wat binnen NFT’s vaak betekent dat ze vrij risicovol handelen en een lichte obsessie hebben met crypto. Crypto die ze bekostigen met bijvoorbeeld het geld dat eigenlijk voor hun huur, hypotheek of studie was bedoeld. Veel van dit soort degens zijn te vinden binnen Goblintown, dat momenteel 4.600 unieke inwoners telt, als we het zo mogen omschrijven.