Dit waren de populairste AI-beelden van ChatGPT tot nu toe

Make it More

In dezelfde beginperiode, ten tijde dat Dall-E dé afbeeldingsgenerator van ChatGPT was, begon de Make it More-hype te ontstaan. Je kon ChatGPT een afbeelding laten genereren, en vervolgens vragen om steeds een stapje verder te gaan: make it more. Een van de eerste gebruikers vroeg om een afbeelding van een bord spicy ramen, en herhaalde daarna de vraag om het gerecht steeds pittiger te maken. Er ontstond een raamwerk van foto’s waaruit op een gegeven moment de vlammen uit het bord sloegen.

Een ander vroeg om een grote waterfles, om daarna een verzoek te doen om een steeds groter exemplaar. De fles werd langzaam groter dan de man die de fles vasthield, groeide daarna uit tot ver boven de daken en omvatte uiteindelijk het hele universum. Op social media kon je alle creaties aanschouwen: een pizza die steeds voller belegd werd of een bodybuilder die steeds gespierder werd. Je kon locatie, kleding, uitdrukking en allerlei andere kenmerken toevoegen in je beschrijving. De Make it More-trend groeide uit tot een enorme hype, totdat het zelf ook een beetje te veel van het goede werd.

Verander je huisdier in een mens

Het afgelopen jaar struikelden de viral trends een beetje over elkaar. Van de Studio Ghibli AI-beelden tot van jezelf een speelgoedfiguur maken. Maar een van de leukste en recente trends is de PetToHuman-trend. Het is anno 2025 de Instagram-hit om je huisdier te transformeren in een mens. Begrijpelijk, want wie is er nu niet benieuwd hoe je trouwe hond of kip er uit gezien zou hebben als tweevoeter? Je kunt meteen vaststellen of het klopt wat vaak wordt beweerd: of mensen steeds meer op hun eigen huisdier gaan lijken.

Hoe werkt het? Je uploadt een foto van je huisdier in ChatGPT, met daarbij de vraag ‘Hoe zou mijn huisdier eruitzien als mens?’ Vervolgens wil ChatGPT nog een paar dingen weten:

Wat moet het geslacht zijn van de menselijke versie? Mannelijk, vrouwelijk of genderneutraal?

Wat moet de leeftijd zijn in jaren van de afgebeelde mens?

Wat moet de kledingstijl worden?

Daarna zul je even geduld moeten hebben, want door de grote populariteit moeten er nogal wat foto’s worden verwerkt door de inmiddels zwaar overwerkte generator. Maar het geduld wordt beloond, en er rolt een foto van jouw huisdier uit de generator. Vervolgens kun je de foto’s delen op social media met hashtags als #DogsToHuman of #HumanizeMyPet.