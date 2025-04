Maak van jezelf een speelgoedfiguur in doos met ChatGPT

Wil je het ook? Ga dan naar Chatgpt.com en kies bij de drie puntjes voor ‘Maak een afbeelding’. Kopieer dan de onderstaande tekst en vul in plaats van de woorden NAAM en BEROEP in wat je naam is en je beroep (in het Engels). Bij DING en DING zet je vervolgens dingen neer die bij je werk passen, of bij jou als persoon. Je kunt bijvoorbeeld ook kiezen voor ‘Feestbeest’ als beroep en dan een cocktailglas en een feestmuts erbij laten zetten. Zet het wel in het Engels neer, dat schijnt het beste resultaat te geven: Voeg voordat je op verzenden drukt ook nog een foto van jezelf toe, zodat het systeem weet waar hij het op mag baseren.

Zeg dit tegen ChatGPT

“Create a picture of a 3D action figure toy, as if it were displayed in a transparent plastic packaging, The figure is as in the photo, the style is relaxed, friendly smile. On the top of the packaging there is a large writing: “NAAM” then below it “BEROEP”. Also add some supporting work items next to the figure, like a “DING” and “DING”. The packaging design is minimalist, cardboard color, cute toy style sold in stores. The style is cartoon, neat and clean, something like a Mattel toy!”