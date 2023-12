​Viral hit: Je kunt nu van jezelf een virtuele Funko Pop maken

Vaak als er een AI-tool viral gaat, dan is het er zo eentje waarmee je volgens experts je ziel meteen aan de Russen verkoopt, maar ditmaal zien we dat een groot bedrijf een viral tool heeft gemaakt. Het is Microsoft en het heet Microsoft Image Creator.

Funko Pop Funko-poppetjes zijn in veelvoud te vinden op comic-con, maar ook op het internet. Als je iets betekent in de wereld van popcultuur, dan is er een Funko van je. Van Aquaman bijvoorbeeld, maar ook van Snoop Dogg zijn er een paar, en van Max Verstappen zelfs. Er zijn er in twintig jaar tijd meer dan 13.741 geïntroduceerd en dat betekent dat het een verzamelitem is dat je eigenlijk niet compleet kunt verzamelen: je zal daarin toch een bepaald genre moeten kiezen (of gewoon de Funko’s van dingen die jij leuk vindt). Maar hoe tof zou het zijn als je je eigen had? Met Image Creature kun je gratis beelden genereren, als je tenminste een Microsoft-account hebt. Nu heeft Funko Pop ook zelf een tool waarmee dat kan (wel met als doel ook een figuurtje van jezelf te kopen), maar die is lang niet zo gedetailleerd als die van Microsoft.

Je gepersonaliseerde AI-Funko Pop maken Een fan maakte een formuliertje dat je invult en op basis daarvan gaat de AI voor je aan de slag. Zo pak je dat aan. Ga naar deze specifieke pagina binnen Designer Log eventueel uit uit een Microsoft-account (en later kun je bijvoorbeeld met een oud Hotmail-adres weer inloggen) Vul de vakjes in die leeg zijn, bijvoorbeeld zoals in het onderstaande voorbeeld (maar dan meer op jou toegespitst) Klik op Generate, wacht eventjes en je Funko-pop-plaatje wordt gecreëerd Niet tevreden? Je kunt wat details aanpassen (of niet, hij maakt er sowieso elke keer wat unieks van) en opnieuw een afbeelding genereren (op ‘Explore more examples’ klikken werkte bij ons niet) Het is natuurlijk AI, dus soms heeft ie wel wat moeite met de letters. Dan heet DutchCowboys ineens meer Dutton Cowboto, of LauraJenny LaauraJenny. Maar soms heeft hij wel bij het rechte eind. Sowieso ziet het er erg koddig uit en is het ook best indrukwekkend hoe snel en met weinig details er toch een heel tof figuurtje uitkomt. En ook hoeveel tijd je er ondanks dat AI al het werk doet mee bezig bent, want natuurlijk wil je er ook een maken van je partner, je kinderen en nog drie andere van jezelf. Veel plezier!