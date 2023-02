Giftguide: de leukste valentijnscadeaus voor de geek in je leven

Het is volgende week dinsdag Valentijnsdag. Je hoeft daar zeker niet aan mee te doen als je dat niet wil, maar als je het leuk vindt, dan is het een leuke dag om die speciale persoon in je leven even te laten weten dat je hem of haar wel kunt waarderen. Zeker als hij of zij een beetje into popcultuur en andere geeky dingen is, dan vallen deze cadeautjes waarschijnlijk wel in de smaak.

Een boeketje bloemen van LEGO

LEGO heeft sinds een paar jaar zijn botanische lijn en daarin heb je onder andere de leuke bonsaiboom en de orchidee. Dit jaar introduceert LEGO een droogbloemstuk en een boeket met plukbloemen en die laatste is erg fleurig, nu het buiten zo grauw is. Ideaal om je Valentijn een blijvend cadeau te geven dat hem of haar kan herinneren aan deze romantische dag. Of, liever nog: aan jou.