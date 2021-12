13x originele cadeautips voor de feestdagen

We hebben Black Friday en Sinterklaas achter ons gelaten, op richting Kerstmis en de afsluiting van wederom een bijzonder jaar. Zeker nu we in een soft lockdown de komende weken door moeten brengen. Tijdens de kerstdagen mag je toch weer een beperkt aantal mensen thuis ontvangen. Dus hopelijk vinden we opnieuw allemaal een creatieve oplossing die binnen de regeltjes past om toch kerst te vieren met de mensen waar je dat mee wil doen. Mocht je nog wat last-minute cadeau inspiratie nodig hebben, wij hebben hieronder een lijstje staan met 13 originele cadeau's. Bold Smart Cylinder December de meest stressvolle periode van het jaar? Het slimme deurslot van Bold zorgt voor een lichtpuntje – of liever gezegd lichtcirkel – tijdens deze winterse periode. Hoe vaak heb jij wel niet in de kou voor de deur gestaan, graaiend naar je huissleutel helemaal onder in je tas, waarna je je smartphone-zaklamp er maar weer bij pakt om je sleutel en het sleutelgat van de deur te zien? Over stress gesproken. Altijd nét als je haast hebt, lukt het niet. En al helemaal niet met een kerstboom onder je arm en je handen vol boodschappen, omdat jij het kerstdiner zou verzorgen. Hoe mooi zou het zijn als je op zo’n moment met een draai aan de knop je voordeur kan openen? Nou, dat kan! Zonder sleutels én met behulp van je smartphone! Begin deze periode vol drukke feestdagen lekker zen, go (out) with the keyless flow en kom daarna zonder zorgen weer thuis. Is je moeder weer eens te vroeg voor het kerstdiner en sta jij nog in de supermarkt omdat je de kruidenboter was vergeten? Met de Bold App op je smartphone geef je mams gemakkelijk toegang om alvast de tafel te dekken. De Bold Smart Cylinder is verkrijgbaar vanaf €199 via de website van Bold.

Philips A6606: de ideale koptelefoon voor duursporters! Ben je op zoek naar een perfect cadeau voor onder de kerstboom? Dan is de draadloze Philips A6606 koptelefoon wat voor jou! Deze fijne koptelefoon is met haar bone conduction technologie uiterst innovatief – deze technologie zendt namelijk geluidsvibraties naar je oor via de jukbeenderen. De ideale oplossing voor iedereen die wil genieten van goede muziek tijdens het hardlopen of wielrennen, maar tegelijkertijd ook alle achtergrondgeluiden mee wil krijgen. Wel zo veilig. Het model is erg comfortabel door zijn lichtgewicht en titanium structuur, waardoor de koptelefoon perfect onder bijvoorbeeld een fietshelm past. Ook ben je in het donker goed zichtbaar voor anderen, de A6606 is namelijk voorzien van een LED-lampje dat je bestuurt via de Philips Headphones App. Heb je een hele lange tocht gepland? Geen probleem, de koptelefoon heeft een speeltijd van maar liefst 9 uur na 1 keer opladen. En hij is ook nog eens waterbestendig, (tot 30 minuten op max. 1 meter diepte). Meer informatie over de Philips A6606 is hier te vinden.

Huawei Sound Joy De Huawei Sound Joy speaker beschikt over een robuust 79 dBA @2 m Devialet 2-weg luidsprekersysteem en Devialet SAM-technologie om het signaal in overeenstemming te brengen met de akoestische uitgangsdruk. Het volledige frequentiespectrum van de luidspreker's krachtige bas en de heldere hoge tonen van de tweeter vullen iedere hoek van de ruimte waarin jij je bevindt. De speciaal geweven stof geeft de luidspreker een bijzondere, dynamische look en voelt ook comfortabel aan. Daarnaast beschermt de stevige, robuuste stof de speaker als je hem mee naar buiten neemt. Pak 'm vast bij de comfortabele riem, neem de draagbare luidspreker mee in je rugzak of plaats hem in de bidonhouder van je fiets en je bent klaar voor een nieuw muzikaal avontuur. Beschikbaar in de kleuren Obsidian Black en Spruce Green. Meer weten of hem gelijk bestellen doe je via de shop van Huawei.

NASA Space Shuttle Discovery De LEGO Titanic is tijdelijk niet op voorraad. Maar er zijn nog meer dan genoeg andere toffe sets van LEGO beschikbaar. Met 2.354 onderdelen vormt dit een leuke bouwuitdaging van de spaceshuttle Discovery, plus de ruimtetelescoop Hubble die in 1990 tijdens NASA-missie STS-31 werd gelanceerd. Dit model zit boordevol functies en kenmerken. En is met zijn €179,99 in vergelijking met andere sets nog redelijk betaalbaar. Alle verdere info of hem gelijk bestellen doe je via de website van LEGO.

BenQ Screenbar

De ruimtebesparende BenQ Screenbar monitor bureaulamp voorziet de gebruiker van optimale lichtomstandigheden tijdens werk, vrije tijd of gaming. Dankzij de klemvoet kan de BenQ Screenbar snel en eenvoudig aan de monitor worden bevestigd, is direct klaar voor gebruik en past de helderheid automatisch aan de lichtomstandigheden in de omgeving aan zonder spiegelingen. De BenQ ScreenBar is verkrijgbaar voor een verkoopprijs van 99 euro incl. BTW. Klik hier voor meer informatie.

Een Gridstudio-lijstje Heb je te maken met iemand die enorm veel tijd op zijn of haar telefoon spendeert, of die gewoon heel erg fan is van zijn iPhone? Gridstudio maakt lijstjes voor aan de muur met daarin oude iPhones die heel uit elkaar zijn gehaald. Daarbij wordt aangegeven welk onderdeel wat is, maar vooral ziet het er gewoon heel gaaf uit om zo’n iconisch apparaat op deze manier te zien. Ook erg leuk om bijvoorbeeld voor je geliefde te kiezen voor de iPhone die hij of zij gebruikte toen jullie elkaar leerden kennen.

Een Fairphone 4 Het is misschien een wat duur kerstcadeau, maar sommige mensen pakken tijdens de feestdagen enorm uit. Voor die mensen is er Fairphone 4, een telefoon die zeer geschikt is voor mensen die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Soms is het moeilijk om voor hen een cadeau te kopen, omdat heel veel dingen nu eenmaal totaal niet duurzaam zijn. Fairphone 4 is niet alleen duurzaam in repareerbaarheid, maar ook in het aantal jaren dat het toestel wordt ondersteund.

Een abonnement op Xbox Game Pass Dit lijkt misschien een cadeau dat niet zo tastbaar is, maar er zijn online warenhuizen die kaarten aanbieden met 1 maand, 3 maanden of 6 maanden Xbox Game Pass. Het leuke hieraan is dat je én iets tastbaars kunt geven, én je je makkelijk aan het afgesproken budget kunt houden. Xbox Game Pass is waarschijnlijk één van de redenen dat zoveel games op Marktplaats verschenen na pakjesavond, want er staan zoveel games in deze gamebieb, dat die gamer voor wie jij een kerstcadeautje koopt jaren vooruit kan. Met zo’n abonnement heb je volledig toegang tot alle games, waardoor het een heel populaire dienst is.

Mi eStep Het is nog niet officieel toegestaan in Nederland, maar de wetgeving wordt volgend jaar verwacht. Slimme gadgetfreaks kunnen er daarom maar beter vast voor kiezen om een eStep in huis te halen. Ze staan niet voor niets overal in grote buitenlandse steden om te huren: het is hét perfecte vervoermiddel voor de last mile. Je bent veel sneller op locatie door even met een elektrische step door de stad te zoeven. Maar let op: op dit moment is het nog niet officieel toegestaan, dus als je je niet kunt inhouden, dan riskeer je wel een boete. Geduld hebben dus, het duurt waarschijnlijk niet lang meer voor we wel mogen eSteppen, bijvoorbeeld met de zeer populaire, robuuste Mi eStep.

Apple Watch Series 7 Sla er een smartwatchtest op na en Apple Watch Series 7 komt keer op keer als winnaar uit de bus. Apple heeft een hit in handen met zijn smartwatches, maar de zevende serie Apple Watch is mede dankzij zijn iets andere formaat een schot in de roos. Er zit uitgebreide tracking op van de gezondheid, met onder andere de mogelijkheid om hartfilmpjes te maken en het zuurstofgehalte in je bloed te meten. Daarnaast bevat het apparaat een groot scala aan apps waarmee je bijvoorbeeld je workout kunt vastleggen of notities kunt maken en podcasts kunt luisteren. Het is het meest complete slimme horloge dat nu verkrijgbaar is, maar let als cadeaugever wel op: de ontvanger moet wel een iPhone gebruiken voor optimaal gebruik.

Smart Supercube Hij ziet er niet alleen heel koddig uit, je kunt er ook echt wat mee. De Smart Supercube is een soort moderne Rubiks kubus 2.0. Je moet via Bluetooth verbinding maken met je telefoon en daarbij kun je via de app op je telefoon leren hoe je hem oplost. Op een speelse manier leer je zo de meester te worden over de Rubiks kubus en je kunt het daarbij ook nog opnemen tegen spelers over de hele wereld. Met de ingebouwde batterij gaat deze slimme Rubiks kubus 30 uur mee (!), dus tegen die tijd moet je hem tenminste een keer hebben opgelost. Gelukkig krijg je veel hulp vanuit je smartphone.

Super73 eBike Mocht je denken dat de Fairphone al een prijzig cadeau was, dan kan het natuurlijk altijd nog gekker. Als je bijvoorbeeld net met je cryptovaluta een goede week hebt gedraaid en je kunt het missen, dan zou je ervoor kunnen kiezen om iemand voor Kerst een Super73 eBike cadeau te geven. Deze fietsen zijn op het eerste gezicht niet per se de meest praktische eBikes, waardoor mensen ze niet vaak voor zichzelf kopen, maar uiteindelijk blijken ze vol praktische voordelen te zitten: je legt ze makkelijker in de auto, je kunt er gemakkelijker een kind op vervoeren en bovenal zien ze er geweldig uit en rijden ze fijn. Typisch een cadeau waar je zelf niet snel aan denkt, maar waar je een ander wel heel erg blij mee maakt.

PlayStation Classic We hadden je natuurlijk het liefst een PlayStation 5 aangeraden als cadeau, maar dat zit er met alle chiptekorten even niet in. Er is een ander gaaf Sony-cadeau te vinden, namelijk de PlayStation Classic. Dit is een mini-variant van de eerste PlayStation. Je hoeft hem alleen maar aan je televisie te hangen en je hebt meteen beschikking tot de 20 originele games die erop geïnstalleerd staan. Games als Battle Arena Toshinden, Destruction Derby, Final Fantasy VII, Grand Theft Auto, Metal Gear Solid, Oddworld: Abe’s Oddysee, Rayman, Resident Evil Director’s Cut en Tekken 3. En ja: er worden twee controllers meegeleverd, dus Tekken kun je perfect tegen een vriend(in) spelen.

[Fotocredits © candy1812 - Adobe Stock]