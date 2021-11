Giftguide: de leukste gadgets & cadeautips voor Sinterklaas

Sinterklaas is weer in het land! We zijn allemaal zoet geweest dit jaar dus kijken we uit naar pakjesavond. Ondanks alle maatregelen kunnen we wel gewoon thuis gezellig met het gezin sinterklaas vieren. Vandaag is het Black Friday en met Cyber Monday in aantocht heb je nog een mooie kans om cadeau's met een leuke korting aan te schaffen. Mocht je toch nog op zoek naar cadeau inspiratie, dan hebben wij hieronder een lijstje samengesteld om de zak van sinterklaas nog even goed te vullen voor 5 december. Zorg dat je op tijd je bestellingen plaatst, postNL heeft het erg druk deze periode, dus daarmee voorkom je dat jouw cadeau te laat binnenkomt. Hieronder in willekeurige volgorde nog 10 cadeautips voor Sinterklaas.

Bold Smart Cylinder

Een tip voor op je lootje of verlanglijstje voor de Sint: het slimme deurslot van Bold. Hoe vaak heb jij wel niet in het donker voor de deur gestaan, graaiend naar je huissleutel helemaal onder in je tas, waarna je je smartphone-zaklamp er maar weer bij pakt om je sleutel en het sleutelgat van de deur te zien? Over stress gesproken. Altijd nét als je haast hebt, lukt het niet. En al helemaal niet met alle sinterklaascadeautjes onder je arm en je handen vol chocoladeletters, omdat pakjesavond bij jou plaatsvindt. Hoe mooi zou het zijn als je op zo’n moment met een draai aan de knop je voordeur kan openen? Nou, dat kan! Zonder sleutels én met behulp van je smartphone!

Begin deze periode vol drukke feestdagen lekker zen, go (out) with the keyless flow en kom daarna zonder zorgen weer thuis. Staan je neefjes en nichtjes al te springen voor de deur en sta jij nog in de supermarkt omdat je nog extra pepernoten nodig hebt? Met de Bold App op je smartphone geef je ze gemakkelijk toegang om vast binnen sinterklaasliedjes te zingen.

De Bold Smart Cylinder heeft tot en met maandag maar liefst 25% korting en is verkrijgbaar voor maar €149 via de website van Bold.