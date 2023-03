Microsoft onthult zijn AI voor Office 365: Copilot

Wie Clippy nog kent, weet dat Microsoft al vroeg mensen wilde helpen om zijn programma’s beter te gebruiken. Nu komt er een soort Robocop-versie van het koddige paperclipje, namelijk Copilot. Copilot is een AI-assistent om je leven in de Office-programma’s makkelijker te maken. Precies een dag nadat Google eenzelfde soort AI voor zijn Workspace aankondigde.

AI in Office 365

Microsoft geeft aan dat de tool taalmodellen integreert in de Office 365-app. Denk aan Word, Excel, PowerPoint, Outlook en Teams. Copilot kan je helpen mailtjes te typen, kan je helpen bedenken welke taken er moeten worden aangemaakt en kan bovendien ook meetings live transcriberen zodat je achteraf nog kunt nalezen wat er gezegd is. Nu moeten we bij dat laatste wel de kanttekening plaatsen dat het waarschijnlijk vooral goed werkt bij Engelssprekenden: Nederlands is voor veel kunstmatige intelligentie wat moeilijker omdat het daar niet op gemaakt is.

Ook komt er een nieuwe tool aan van Microsoft: Business Chat. Het lijkt op ChatGPT en is bedoeld om tegen te praten alsof het je assistent is. Je kunt vanalles vragen, waarbij de AI onder andere in Microsoft-apps zoekt naar informatie. Business Chat en Copilot lijken niet voor niets op ChatGPT: het is gebaseerd op GPT-4 van OpenAI, dat eerder deze week werd gelanceerd.