​LEGO BrickHeadz zijn het antwoord op Funko-poppetjes

Ze bestaan al een tijdje, maar je ziet ze steeds vaker: LEGO Brickheadz. Dit zijn officiële LEGO -producten in de vorm van een bouwbaar personage, die ongeveer zo groot zijn als een Funko-poppetje. Waar Funko echter inmiddels al is uitgegroeid tot een collectie van 8.366 stuks (en terwijl we dit typen is het waarschijnlijk al 8.367), doet LEGO het iets rustiger aan. Het focust met zijn Brickheadz tot op heden vooral op de merken van Disney. Zo is er recentelijk een nieuw paar BrickHeadz aangekondigd die bovenaan onze wishlist staan: The Mandalorian en The Child (baby-Yoda dus).

Lego BrickHeadz

BrickHeadz werden geïntroduceerd tijdens Comic Con in 2016: er was een set van Batman en The Joker, maar ook eentje van Superman en Wonder Woman, van Iron Man en Captain America en tot slot van Black Panther en Doctor Strange. Niet alleen Disney-merken dus, want hier zitten niet alleen Marvel-helden tussen, ook van DC Comics. Later volgden er ook BrickHeadz die per één stuk in een doosje zaten.

Tenminste, niet helemaal één stuk natuurlijk, want de lol van BrickHeadz is dat je deze zelf nog in elkaar moet zetten. Vervolgens heb je een figuurtje dat je zo in je virtinekast zet. Er zijn inmiddels BrickHeadz van Donald Duck, Pluto, Belle en het Beest en Frozen, maar ook algemenere varianten met dieren of de kerstman met zijn rendieren. En de BrickHeadz zijn er ook van Star Wars, hoe kan het ook anders.