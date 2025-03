Je merkt het overduidelijk op het internet: de ene na de andere Studio Ghibli-achtige foto komt voorbij. Niemand heeft Miyazaki, de grote man achter de Japanse animatiestudio, zover gekregen om al die foto’s te maken. Dit is AI, iets wat menig persoon steeds meer omarmt. Dat blijkt ook wel aan al die posts met die Ghibli-foto’s. Wil je dat ook? Dat kan, maar je hebt er wel een betaald ChatGPT-account voor nodig.

Studio Ghibli op ChatGPT

Als je zonder een betaald ChatGPT-account een afbeelding uploadt en vraagt of ChatGPT deze in de stijl van Studio Ghibli kan maken, dan verslikt de AI zich. Het komt dan met antwoorden in de trant van ‘Ik kon de afbeelding niet genereren omdat de aanvraag niet voldeed aan het contentbeleid. Laat me weten of je een alternatieve beschrijving wilt proberen!’ Heb je echter een betaald account, dan loop je daar niet tegenaan. Je uploadt je afbeelding (via het plusje onder Stel een vraag) en dan kies je voor je afbeelding uploaden en stel je de vraag ‘Kan je deze in de stjil van Studio Ghibli maken?’.

Dat kan ChatGPT wel, zo blijkt. We uploadden de afbeeldingen later in dit artikel, die met de cowboys en die met onze ene cowgirl in ChatGPT, en na best even wachten kwam er inderdaad een afbeelding uit die heel erg ‘Totoro’ is. My Neighbor Totoro is de bekendste film van Studio Ghibli, de studio die de Japanse Disney wordt genoemd en bekend is van de animatiefilms. Het eindresultaat is fenomenaal en vraagt er inderdaad om gedeeld te worden op social media, maar tegelijkertijd zien we ook wel dat de processoren in de datacenters van OpenAI overuren draaien.