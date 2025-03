Je kunt nu nog betere beelden genereren in ChatGPT

ChatGPT wordt een stuk beter als je de tool wil gebruiken om beelden te genereren. OpenAI lijkt zijn afbeeldingsgenerator DALL-E links te laten liggen: je kunt namelijk nu Sora gebruiken om stilstaand beeld te genereren via ChatGPT.

Sora binnen ChatGPT

Een interessante keuze van OpenAI, om zijn eigen tool te laten kannibaliseren, maar tegelijkertijd is het niet zo gek als we kijken naar waar Sora toe in staat is. Het is in principe een videotool, maar ze heeft zo’n goed begrip van wat er moet gebeuren, dat OpenAI er duidelijk voor heeft gekozen om daar een soort afgeslankte versie van in ChatGPT te stoppen. Het gaat er daarbij om dat je een prompt schrijft van wat je wil zien, waarna de AI er een beeld van maakt. Stilstaand dus: het is nog niet zover dat de imposante videotool die Sora eigenlijk is volledig in ChatGPT wordt geïntegreerd, als dat uberhaupt al het plan is van OpenAI.