AI verbruikt te veel stroom: kan dat niet anders?

Kunstmatige intelligentie verbruikt enorm veel stroom. Er zijn wel organisaties die zeggen dat het ook anders kan, maar tot op heden gebruikt het veel processoren die op hun beurt weer veel stroom verbruiken. Soms worden bepaalde AI-projecten zelfs niet toegestaan omdat ze zo’n impact hebben.

Het energieverbruik van AI

In Amerika werd er vorig jaar een verzoek van Amazon om 180 megawatt extra energie vanuit de kerncentrale Susquehanna te halen afgewezen, omdat andere gebruikers hier last van zouden kunnen hebben. Ook in Nederland hebben we af en toe grote problemen met energie, omdat het energienet gaandeweg overbelast raakt. In Nederland heeft het nog niet zozeer met AI te maken, maar dat is een kwestie van tijd

Het is knap vervelend dat er zoveel processoren nodig zijn voor AI, want dat kost veel geld, naast dat een AI-systeem hierdoor als het ware in stukjes moet worden opgedeeld. Nvidia begon enige tijd geleden accelators toe te voegen aan GPU’s om zo te zorgen dat het steeds efficienter werkte. Maar dan nog: OpenAI zou meer dan 25.000 Nvidia Ampere 100 GPU’s gebruiken met een energieconsumptie van 50 gigawattuur voor 100 dagen om te trainen. Een gemiddelde stad doet er een jaar over om zoveel energie op te maken.