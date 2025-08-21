Dit zijn de 40 beste AI-tools die je nú kunt gebruiken

AI is niet langer een speeltje voor nerds of een hype voor later. Het is inmiddels een dagelijks hulpmiddel geworden dat miljoenen Nederlanders gebruiken. Van teksten schrijven tot design, van projectmanagement tot social media: overal duikt AI op.

En dat is geen toeval. Uit nieuw onderzoek van Newcom blijkt dat bijna 6 miljoen Nederlanders (18–65 jaar) inmiddels AI inzetten in hun dagelijks leven. Op de werkvloer gebruiken 3,6 miljoen werkenden AI-tools – een half miljoen méér dan een half jaar geleden. Vooral ChatGPT en Microsoft Copilot zijn in opmars, terwijl Google Gemini wat terrein verliest. Jongeren lopen voorop: 8 op de 10 Gen Z’ers gebruiken AI dagelijks, maar ook oudere generaties maken een stevige inhaalslag.

AI is dus niet langer een experiment. Het is een structureel hulpmiddel dat je sneller, slimmer en creatiever laat werken. Hoog tijd dus voor een lijst die laat zien welke AI-tools je nú moet kennen.

Chat & schrijf-assistenten

1. ChatGPT (OpenAI) – De bekendste chatbot. Of je nu een mail wil opstellen, code debuggen of een brainstorm doet: ChatGPT is je digitale sparringpartner.

2. Claude (Anthropic) – Staat bekend om lange, genuanceerde antwoorden en razendsnelle samenvattingen. Ideaal voor wie meer nuance zoekt.

3. Copilot (Microsoft) – Ingebouwd in Word, Excel en Outlook. Laat AI direct meedenken in de tools die je toch al elke dag gebruikt.

4. Gemini (Google) – Integreert AI in Gmail en Docs. Handig, maar wordt volgens onderzoek minder gebruikt dan de concurrentie.