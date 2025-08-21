Dit zijn de 40 beste AI-tools die je nú kunt gebruiken

AI is niet langer een speeltje voor nerds of een hype voor later. Het is inmiddels een dagelijks hulpmiddel geworden dat miljoenen Nederlanders gebruiken. Van teksten schrijven tot design, van projectmanagement tot social media: overal duikt AI op.
En dat is geen toeval. Uit nieuw onderzoek van Newcom blijkt dat bijna 6 miljoen Nederlanders (18–65 jaar) inmiddels AI inzetten in hun dagelijks leven. Op de werkvloer gebruiken 3,6 miljoen werkenden AI-tools – een half miljoen méér dan een half jaar geleden. Vooral ChatGPT en Microsoft Copilot zijn in opmars, terwijl Google Gemini wat terrein verliest. Jongeren lopen voorop: 8 op de 10 Gen Z’ers gebruiken AI dagelijks, maar ook oudere generaties maken een stevige inhaalslag.
AI is dus niet langer een experiment. Het is een structureel hulpmiddel dat je sneller, slimmer en creatiever laat werken. Hoog tijd dus voor een lijst die laat zien welke AI-tools je nú moet kennen.
1. ChatGPT (OpenAI) – De bekendste chatbot. Of je nu een mail wil opstellen, code debuggen of een brainstorm doet: ChatGPT is je digitale sparringpartner.
2. Claude (Anthropic) – Staat bekend om lange, genuanceerde antwoorden en razendsnelle samenvattingen. Ideaal voor wie meer nuance zoekt.
3. Copilot (Microsoft) – Ingebouwd in Word, Excel en Outlook. Laat AI direct meedenken in de tools die je toch al elke dag gebruikt.
4. Gemini (Google) – Integreert AI in Gmail en Docs. Handig, maar wordt volgens onderzoek minder gebruikt dan de concurrentie.
5. Midjourney – Dé tool voor fotorealistische en creatieve beelden. Perfect voor designers en marketeers.
6. DALL·E – Afbeeldingen genereren of bestaande foto’s bewerken met tekstprompts.
7. Adobe Firefly – AI in Photoshop en Illustrator. Maak achtergronden, pas beelden aan en laat AI je schetsen afmaken.
8. Runway – Videobewerking op basis van AI. Tekst naar video, objecten weghalen, effecten toevoegen.
9. Sora (OpenAI) – Nieuwe AI die van een prompt korte films maakt. Nog in ontwikkeling, maar veelbelovend.
10. Suno – AI die muziek en jingles creëert. Van achtergrondtracks tot catchy tunes.
11. ClickUp AI – Slim plannen, taken automatiseren en rapportages laten schrijven.
12. Notion AI – Je digitale notitieboek, maar dan slimmer. Vat lange teksten samen of laat AI suggesties doen.
13. TimeHero – Plant je agenda automatisch in op basis van deadlines en prioriteiten.
14. Todoist AI – Herkent wat belangrijk is en zet je takenlijst in de juiste volgorde.
15. Salesforce Einstein – Ingebouwd in CRM. Geeft klantinzichten en voorspelt gedrag.
16. Ocoya – Schrijft én plant je social posts met AI.
17. Circleboom – Houdt je socials netjes en helpt je volgers beheren.
18. Brand24 – Houdt 24/7 in de gaten wat er online over je merk gezegd wordt.
19. Grammarly – Niet alleen een spellingschecker, maar ook een tool die je toon en stijl verbetert.
20. Otter.ai – Realtime transcripties en meeting notes. Handig bij vergaderingen en interviews.
21. Outlook Copilot – Geeft je samenvattingen van ellenlange e-mailthreads.
22. WriteMail.ai – Zet rommelige mails om in nette berichten.
23. Spark AI – Slimme inbox die prioriteit geeft aan de juiste mails.
24. Slidesgo – Genereert direct strakke slides en templates.
25. Canva AI – Met Magic Design maak je in een paar klikken een professioneel ontwerp.
26. Gamma – Zet een stukje tekst om in een complete presentatie.
27. Presentations.ai – AI die van je input meteen een pitchdeck maakt.
28. Perplexity AI – Slimme zoekmachine met AI-samenvattingen.
29. Copy.ai – Marketingteksten en productbeschrijvingen.
30. Jasper – AI-content op schaal voor bedrijven.
31. Descript – Videobewerking en podcast-tools.
32. Synthesia – AI-avatar video’s maken.
33. Murf.ai – Voice-overs genereren.
34. Rewind – AI die je digitale geheugen wordt.
35. Krisp – Filtert ruis uit calls.
36. Beautiful.ai – Automatische presentatiegenerator.
37. ChatDOC – Stel vragen aan je eigen documenten.
38. Tome – Interactieve AI-presentaties.
39. RunPod – Cloudplatform om AI-modellen te draaien.
40. Lumen5 – Zet blogs automatisch om in video’s.
De cijfers liegen er niet om: AI is geen hype, maar een blijvend hulpmiddel. Waar we eerst nog “speelden” met chatbots, zetten inmiddels miljoenen Nederlanders AI structureel in op hun werk en thuis.
De tools hierboven geven je een vliegende start. Of je nu marketeer, ondernemer, student of maker bent – er is altijd een AI-tool die jou slimmer en sneller laat werken.
Wie nu begint met experimenteren, bouwt een enorme voorsprong op voor de toekomst.