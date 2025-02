Imposante videotool Sora van OpenAI is nu in Nederland beschikbaar

De AI-videogenerator Sora van OpenAI is nu in Europa beschikbaar. Je kunt Sora van OpenAI vragen om een video te genereren, maar je moet hiervoor wel een Plus- of Pro-abonnement hebben.

Sora van OpenAI

Hoe het precies zit is nog wel wat onduidelijk. OpenAI schrijft: “Sora is now available to Plus and Pro users in the EU, the UK, Switzerland, Norway, Liechtenstein & Iceland.” Het lijkt er dus op dat het de hele EU bedoelt, maar mensen vanuit Spanje en Italië geven aan dat ze er nog niet inkunnen.

In ieder geval zou het wel snel moeten kunnen. Het is mogelijk om 1080p-video’s te genereren op basis van een tekstinput. Je kunt precies beschrijven wat je wil zien en Sora maakt daar dan een realistisch uitziende video van, als dat je wens is. Wil je het juist heel fantasierijk, dan kan dat natuurlijk ook. Plus-gebruikers kunnen maximaal 50 video’s per maand maken op 480p, dus er zit wel een restrictie op. Pro-gebruikers hebben toegang tot die 1080p-beeldkwaliteit en kunnen 500 video’s per maand maken.