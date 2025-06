YouTube Shorts gaat de Instagram Reels-kant op

Producten taggen

YouTube schrijft: “Het enige wat je hoeft te doen is producten taggen in je Short en wij genereren automatisch een sticker op basis van het eerste product dat je hebt getagd. Als je wilt dat de Shopping-productsticker een ander product weergeeft, kun je eenvoudig je lijst met getagde producten herschikken. Wanneer meerdere producten in een Short zijn getagd, kunnen fans op de pijl omlaag op de sticker tikken om de volledige lijst met producten te zien. Zodra ze op een product klikken waarin ze geïnteresseerd zijn, worden ze doorgestuurd naar de website van de retailer voor dat product.“

Eerder was er alleen een shopknop, dus dit is een enorme vooruitgang voor mensen die via YouTube hun producten willen aanprijzen. Google laat weten dat het in mei al werd getest en dat 40 procent van de mensen eerder op een productsticker zou klikken dan op de shopknop. Je kunt meerdere producten toevoegen als videomaker, maar de sticker toont wel alleen het eerste product. Je moet dus eerst tikken op het product dat je het meest prominent wil hebben: je kunt niet 10 stickers plaatsen, er kan er op dit moment maar eentje worden neergezet waar dan uiteindelijk meerdere producten onder schuilgaan. Wel kun je de sticker groter en kleiner maken.

Zo wordt het verkopen van producten op YouTube iets minder ‘hard’ verkopen en iets meer fun, al blijft het proces verder helemaal hetzelfde. Het is wat productspecifieker geworden en dat kan zeker bij make-upblogs erg goed uitkomen. Maar ook als je bijvoorbeeld een frisdrankmerk bent, dan kun je mooi een blikje van jouw merk op een andere manier in een video laten terugkomen. Wanneer de stickers voor iedereen beschikbaar zijn is nog onbekend, maar het komt er dus wel aan. YouTube zegt dat het er nu voor iedereen moet zijn, maar geef het voor de zekerheid nog een week om uit te rollen.