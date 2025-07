Een YouTube-videotitel die werkt? YouTube gaat helpen

A-B-testen zoals bij thumbnails

Bij de thumbnails kun je zelfs drie verschillende opties uploaden waar je dan mee test en dat zal ook gelden voor titels. Het idee is dat die verschillende titels worden getoond en dat je na een paar dagen kijkt welke het beste werkt, zodat je uiteindelijk voor die kunt kiezen. De resultaten zijn ook te zien in YouTube Studio.

Het kan wel wat verwarrend zijn voor kijkers: als je tegen je vrienden zegt: “Wow, heb je die video gezien van NikkieTutorials? Hij heet Doing LOLA YOUNG’s ‘Non-Messy’ Makeup!” en je vrienden die niet kunnen vinden omdat de andere versie misschien wel is: ‘I talked to LOLA YOUNG about her Non-Messy Makeup!’

Nu is dat laatste sowieso een uitdaging geworden op YouTube, dat sinds enige tijd de Engelse titels van YouTube-video’s standaard naar het Nederlands vertaalt. Heb je je account dus op Nederlands staan, dan krijg je Amerikaanse YouTubers te zien waarbij het lijkt alsof ze een Nederlandse titel hebben gekozen. Een beetje gek. Ook vragen we ons af wat dat voor invloed heeft op de populariteit van een video: zo’n vertaling kan zomaar heel anders vallen natuurlijk.

Er is dus veel te doen rond titels van YouTube-video’s, en de vraag is natuurlijk of wanneer die A-B-tests zometeen kunnen, kijkers ook echt een verschil gaan merken. Al is het belangrijk dat vooral creators verschil merken, namelijk in een -hopelijk- stijgend aantal kijkers.