ABBA’s ‘Dancing Queen’ haalt 1 miljard views op YouTube: een iconische mijlpaal

De rol van YouTube in muziekgeschiedenis

Dan Chalmers, directeur van YouTube Music voor Afrika, het Midden-Oosten en Europa, zegt: “Dancing Queen blijft een cultureel icoon dat direct vreugde oproept. Deze mijlpaal, bijna 50 jaar na de oorspronkelijke release, toont de rol van YouTube in het geven van een tijdloze erfenis aan muzieklegendes zoals ABBA. Het nummer heeft een multigenerationeel publiek, geliefd bij de twee miljard ingelogde gebruikers die elke maand muziekvideo’s op YouTube bekijken.”

Wijdverspreide wereldwijde kijkers

Sinds de upload op YouTube in 2009 heeft het nummer wereldwijd miljoenen fans bereikt, met de grootste kijkersaantallen uit Brazilië, de VS, Mexico, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Japan, Italië, de Filipijnen, Polen en Argentinië. Het is nu een van de 100 miljoen nummers die deel uitmaken van de YouTube-muziekcatalogus.

Herinneringen van Frida

Frida deelt haar meest gekoesterde herinnering van het maken van het nummer: “Mijn meest gekoesterde herinnering aan Dancing Queen is toen Benny, na een lange dag werken in de studio, thuiskwam. Hij had het achtergronddoek opgenomen, de basis voor wat Agnetha en ik later onze stemmen zouden toevoegen. Ik huilde bij het luisteren naar het nummer, want ik vond het al toen perfect. We wisten: dit wordt een hit!”

De mijlpaal in context

Bohemian Rhapsody van Queen (1975) is momenteel het oudste nummer op YouTube dat de 1 miljard views heeft behaald. Maar Dancing Queen heeft zijn plaats verdiend als een van de meest geliefde en invloedrijke nummers in de muziekgeschiedenis.