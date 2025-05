Iconische eerste YouTube video ‘Me at the Zoo’ krijgt een nieuwe betekenis

Op 23 april 2025 was het precies 20 jaar geleden dat YouTube zijn allereerste video online zette: “Me at the Zoo“. In het eenvoudige 19 seconden durende filmpje staat mede-oprichter Jawed Karim voor een olifantenverblijf in de San Diego Zoo. Maar wat ooit begon als een onschuldige internetmijlpaal, krijgt nu – dankzij World Animal Protection – een veel diepere lading.

April 23 markeerde de 20e verjaardag van deze eerste YouTube-video. Twee decennia lang hoorden we het verhaal van de eerste mens op YouTube, maar nu krijgt ook het eerste dier een stem.

De verborgen realiteit achter een internetklassieker

Om dit moment te markeren, lanceert World Animal Protection de korte film “Us Still at the Zoo” – een krachtige nieuwe video die een stem geeft aan een van de olifanten die in het originele filmpje over het hoofd werden gezien. Terwijl de wereld om ons heen veranderde, bleven de levens van veel dieren in gevangenschap onveranderd.