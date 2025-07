Tijden veranderen: de Trending-pagina verdwijnt van YouTube

YouTube stopt met zijn Trending-pagina en wil de Charts en aanraders populairder maken. Het geeft aan dat de behoeften van gebruikers zodanig zijn veranderd, dat Trending minder belangrijk is geworden en dat de manier waarop mensen nieuwe video’s ontdekken simpelweg verschilt van vroeger.

Trending verdwijnt

Toen het deze pagina lanceerde in 2015, zag de wereld er anders uit. Mensen wilden snel zien welke viral video’s volop werden bekeken, want iedereen had het dan over die video’s, maar nu ligt dat anders. “Tegenwoordig bestaan trends uit veel video’s die door veel fandoms zijn gemaakt, en zijn er meer microtrends dan ooit tevoren waar diverse communities van genieten. Kijkers leren steeds meer over trends op verschillende plekken op YouTube, van aanbevelingen en zoeksuggesties tot Shorts, reacties en communities.”

Uiteindelijk is het een kwestie van data: veel minder mensen bezochten de Trending-pagina en dat zag het vooral in de afgelopen vijf jaar. Reden voor de Trending-menu’s om te verdwijnen. Charts is passender, stelt het videoplatform. Hierin vind je op allerlei categorieen nieuwe video’s, waaronder Trending muziekclips, top podcasts en trending filmtrailers. Er komen steeds meer categorieën bij, zegt YouTube. Het stelt het platform in staat om een breder aanbod te laten zien van populaire content en het is natuurlijker en passender bij hoe mensen tegenwoordig nieuwe video’s vinden.