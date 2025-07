Racistische video’s op TikTok komen door Google Veo 3

TikTok en Google hebben werk aan de winkel

Het is op TikTok en andere social media-platformen heel normaal om video’s te plaatsen die mensen boos maken. Dat zorgt immers voor doorsturen, voor reacties en dat vinden de algoritmes fijn, waardoor je video toeneemt in populariteit en je account daardoor vaak ook. Je kunt je afvragen of je met dit soort content beroemd wil worden, maar het is duidelijk dat er genoeg mensen zijn die daar geen problemen mee hebben.

TikTok heeft in zijn regels staan: “We staan geen haatzaaiende uitlatingen, haatdragend gedrag of het promoten van haatdragende ideologieën toe. Dit omvat expliciete of impliciete inhoud die een beschermde groep aanvalt.” Echter blijken er toch veel video’s tussen de spleten door te vallen. En met spleten bedoelen we zowel de menselijke moderators als de digitale moderators. Deze video’s bewijzen hoe moeilijk het is om zulke enorme platforms een veilige, fijne plek te houden. Dat is ook waarom het veel mensen tegen de borst stuitte dat Meta zijn moderators juist heeft ontslagen.

Veo 3 is inmiddels ook in het Nederlands beschikbaar. Je kunt het gebruiken als je een Google AI Pro-abonnement hebt. Wil je het graag proberen, dan kun je het een maand gratis uitproberen.