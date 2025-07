Zo weet YouTube hoe oud je echt bent

Dit jaar zien we veel social media en websites bezig met leeftijdsrestricties. Die waren er natuurlijk al, maar het is niet altijd even makkelijk om in te schatten wat iemands echte leeftijd is. Ben je boven de 18 dan is alles op het internet open en heb je er de rest van je leven geen omkijken meer naar, tenzij je kinderen krijgt. Maar voor jongeren is het vaak spannend: die willen juist meer vrijheid en doen soms alsof ze ouder zijn. YouTube gaat daar nu een stokje voor steken.

Doen alsof je ouder bent op YouTube

Het wil het namelijk nog moeilijker maken voor kinderen om zich ouder voor te doen. Dat wil het doen door je activiteiten op het platform in de gaten te houden. Klopt dat bij de leeftijd die je hebt opgegeven? In de Verenigde Staten gaat YouTube AI inzetten om in te schatten hoe oud iemand is. Vanaf 13 augustus worden mensen die door de AI jonger worden geschat en bepaald gedrag vertonen automatisch teruggezet naar een account voor jongeren.

Mensen onder de 18 jaar krijgen op YouTube geen toegang tot video’s met een leeftijdsrestrictie, krijgen advertenties die niet persoonlijk zijn en zullen regelmatig met pop-ups worden geconfronteerd om ze te zeggen dat ze misschien even moeten pauzeren. Ook zit er voor mensen onder de 18 jaar een limiet op herhaling in aangeraden video’s over gevoelige onderwerpen zoals zelfbeeld. Er komen ook automatisch herinneringen in beeld over privacy als je een video uploadt of een reactie achterlaat.