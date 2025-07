YouTube gaat de Reddit-kant op met zijn reacties

YouTube komt nog steeds wel met eigen ideeën, maar het lijkt toch vooral succes te hebben met mogelijkheden die het afkijkt bij de concurrentie. Had Shorts bestaan zonder TikTok? Had Community Posts er geweest zonder sociale media? Nu heeft het zijn pijlen gericht op een nieuwe functie die hevig geïnspireerd is door een ander: Reddit.

Internetfora

Ze zijn er nog steeds wel, maar de tijd waarin mensen zich volledig lieten opslokken door internetfora ligt in de oude vorm achter ons. Fok!, Tweakers, Kassa’s community, Viva-forum, Bokt: je had heel algemene fora en heel niche ‘berichtenborden’. Inmiddels is er wereldwijd een forum pas echt het allergrootst: Reddit. Het is een van de meest bezochte sites ter wereld en het heeft uitgevonden hoe een forum in de huidige tijd van social media moet werken. Een kunstje dat andere platforms graag nadoen. Zo zou YouTube een soort draadjes willen mogelijk maken.

Bij Premium-gebruikers van het videoplatform wordt er momenteel geexperimenteerd met forum-achtige reacties. In eerste instantie werd het onder een handjevol mensen getest, maar nu wordt het experiment uitgebreid en dat zegt dat YouTube er erg serieus mee bezig is. Het gaat om de optie om reacties op een comment onder elkaar te zetten. Reageert iemand er weer op, dan kan dat ook weer een los draadje worden. Hierdoor ontstaat er een hele boom aan reacties, die in ieder geval wat opgeruimder is dan wanneer alle reacties zo pal onder elkaar staan. Het geeft meer richting.