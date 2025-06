Reacties op Reddit krijgen deze 3 nieuwe mogelijkheden

Concepten aanmaken

Zit je een heel vurig betoog te schrijven omdat jij vindt dat ananas echt wel op een pizza kan, maar weet je niet zeker of je dat wel meteen moet posten. Je kunt er een nachtje over slapen en het dan alsnog sturen, want je kunt concepten maken van je comments. Je typt gewoon je reactie zoals je dat altijd zou doen, maar nu wordt er automatisch een kopie van je reactie in de concepten geplaatst, waar een speciaal menuutje voor is. Let wel, gifjes en afbeeldingen worden er niet in opgeslagen.

Handige nieuwe dingen dus, al vragen we ons van sommige nieuwigheden af waarom die er nu pas zijn. Maar goed, ze komen er in de komende weken aan, dus ga er niet vanuit dat je comment-concept vandaag al wordt opgeslagen. Check dat eerst goed voordat je ervan uitgaat, want deze opties worden de komende weken uitgerold.