ChatGPT kan je helpen studeren zonder alles voor te zeggen

ChatGPT helpt heel veel studenten al heel hard met hun studie, maar misschien is dat toch net even iets meer valsspelen dan de bedoeling is. Daarom komt OpenAI nu met een nieuwe functie, namelijk Study Mode. Het is een studeermodus waarmee je wel hulp krijgt bij het leren, maar dingen niet zomaar worden voorgezegd.

ChatGPT Study Mode

Sommige millennials maken zich zorgen over de gezondheidszorg als ze straks ouder zijn. Ze zijn dan immers aangewezen op doktoren die wijs worden door ChatGPT. Een beetje gechargeerd natuurlijk, maar het is wel zo dat veel studenten -net als de rest van de wereld- ChatGPT vaak als hulpje gebruiken. Willen ze er nou toch nog iets van opsteken, dan kunnen ze dus nu kiezen voor de studeermodus: die maakt het een stuk beter om echt iets te leren.

Study Mode is een reeks instructies die voor het bestaande taalmodel van OpenAI zijn geschreven om studenten te helpen. Die schrijvers zijn onder andere leraren, wetenschappers en pedagogische experts, laat OpenAI weten. Het doel? Zorgen dat er beter wordt geleerd. In een soort boom met allerlei aftakkingen gaat ChatGPT je zo leren hoe het werkt. Ook komt het met kennischecks om zeker te stellen dat iemand de stof machtig is.