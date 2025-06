Reddit laat je de content en comments van je profiel verbergen

Meer privacy

Ook zijn er nieuwe mogelijkheden op je profiel om de not safe for work-content en -communities waar je lid van bent op je profiel te verstoppen, de hoeveelheid volgers die je hebt en meer, wat nu allemaal onder Curate your profile staat, een nieuwe sectie binnen je profielinstellingen. De persoonlijke activiteiten-overzichten zijn daarnaast overzichtelijker geworden, waardoor je je Karma, hoeveelheid posts en actieve communities kunt zien plus hoe lang je al op Reddit actief bent.

Meer privacy dus op Reddit, en dat scheelt, want hierdoor heb je geen extra account nodig dat je kunt gebruiken om andersoortige dingen op te doen dan waar je mee geassocieerd wil worden. Als je bijvoorbeeld een gamer bent en daarom bekendstaat, maar je surft ook wel eens naar subreddits over relatieproblemen of seks, dan hoef je daar nu niet meer een apart account voor te gebruiken, want het is minder makkelijk voor anderen om te zien dat je daarin actief bent, tenzij ze je naam tegenkomen op de subreddit zelf natuurlijk.