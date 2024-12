Dit waren de populairste YouTube-video’s in Nederland in 2024

Andere hoogtepunten in de Top 10

Giel de Winter, Thomas van der Vlugt en Stefan Jurriens van StukTV zijn ook dit jaar op jacht gegaan naar een plek in de top 10 YouTube video’s. De eerste aflevering Aangeraakt in verlaten spookgevangenis van hun serie ‘De Drop’ scoorde direct goed en staat op de vierde plek. In de video worden ze gedropt in het Schotse dorpje Jedburgh voor een spannende challenge.

Het fragment ‘Huurauto total loss terugbrengen’ uit Sluipschutters, hét sketchprogramma van BNNVARA en NPO 3 staat op de vijfde plek. In deze populaire serie spelen Ronald Goedemondt, Leo Alkemade, Bas Hoeflaak en Jochen Otten de hoofdrollen.

Het onverwachte bezoek van internationale sensatie IShowSpeed aan Nederland zorgde voor flink wat sensatie, online én offline. In zijn livestream ‘irl stream in Netherlands’ van drie en een half uur nam hij zijn fans mee naar iconische plekken in Amsterdam. En dat bleek een gigantische hit want dankzij zijn spontane avonturen in de hoofdstad veroverde hij de zesde plek in de lijst.

Sport, spanning en maatschappelijke thema’s

De samenvatting van Nederland – Turkije tijdens het EK, waarin Oranje een indrukwekkende comeback maakte, staat op nummer zeven. Op plek acht neemt de video van de Politie Eenheid Landelijke Expertise en Operaties ons mee tijdens een spannende achtervolging. De impactvolle aflevering van Tim Hofmans serie BOOS, waarin misstanden bij een cosmetische kliniek aan het licht worden gebracht, heeft plek negen behaald. En Gio Latooy maakt de top 10 meest bekeken YouTube video’s van 2024 compleet met de video waarin hij samen met zijn vriendin Lynn Hermanussen vertelt dat ze een kindje verwachten.