De best bekeken YouTube-video’s van 2023 zijn een verrassende mix

YouTube is voor veel mensen dagelijkse kost. Omdat ze bepaalde YouTubers volgen, zoals Enzo Knol of StukTV. Echter worden er soms ook video’s opgezocht waar gewoon veel buzz rond is. En waar we bij de Google zoektrends van het jaar wel echt een soort jaarsamenvatting zagen ontstaan, is het bij YouTube toch wat minder goed te voorspellen. Dit zijn de best bekeken video’s van 2023.

1. Lekker spelen op m’n fluit

Er is een heel bizarre best bekeken YouTube-video en dat is er eentje waarvan wij bij de première aanwezig waren. En, eerlijk is eerlijk, de hele zaal lag wel plat toen dit moment voorbij kwam in Last One Laughing van Amazon Prime Video. De video is 3,8 miljoen keer bekeken en het is comedygoud om meerdere redenen. Je kunt stukgaan om het deuntje, de herhaling van de tekst, de droge blik van ‘zanger’ Bas, het gelach van anderen, of de manier waarop Henry wel een soort junkie in een afkickkliniek kijkt. Er zit comedy in voor iedereen. Bekijk de video hier.