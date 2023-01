​LOL: Last One Laughing is universeel hilarisch

Amazon Prime Video heeft er al een paar online staan: LOL-reeksen. Echter zijn dat buitenlandse varianten met mensen die we in Nederland vaak niet kennen. Gelukkig komt daar nu verandering in: LOL: Last One Laughing heeft namelijk een Nederlandse variant en wij hebben vast een voorproefje gekregen. Iets met een fluit, een arm en een waarzegster.

Het is heel pijnlijk om te zien, maar ook heel grappig. Anderen kunnen misschien weer heel erg lachen om hoe de anderen maar proberen om grappig te zijn. En dan zijn er mensen die gewoon moeten lachen wanneer ze Ruben van der Meer horen lachen, want die lach is ultra-aanstekelijk. Kortom, het is een vrij universeel tof programma, ook al zijn de 'acts' die worden gedaan vaak te slecht voor woorden. Maar, is het ook te slecht voor een lachje?

Mocht je bij voorbaat willen afhaken omdat je Soundos niet goed trekt of omdat je veel van deze comedians normaliter niet tof vindt? Niet doen. Het leuke aan LOL is namelijk dat het op veel niveaus grappig is. Zo vind ik het het leukst om te zien hoe iedereen vooral niet probeert te lachen. Henry van Loon lijkt soms een soort junkie die probeert af te kicken wanneer hij niet probeert te lachen.

Voor de Nederlandse versie van LOL heeft Amazon Prime Video een flink arsenaal aan goede cabaretiers opgetrommeld. Het zijn grappenmakers met allemaal verschillende stijlen. Henry van Loon, Tineke Schouten, Roué Verveer, Ruben van der Meer, Nienke Plas, Rayen Panday, Stefano Keizers, Alex Ploeg, Soundos en Bas Hoeflaak laten zich in LOL 6 uur lang opsluiten in een soort appartement waarbij ze maar één opdracht hebben: niet lachen.

LOL: Last One Laughing

Het is ook niet makkelijk. Stefano Keizers doet zijn best om zo boos mogelijk te kijken omdat hij zich dan daarop kan richten. Anderen pijnigen zichzelf om maar niet te hoeven lachen en dan is er ook nog Nienke Plas. Nienke stelt zich voor dat haar collega-comedians zich allemaal aan haar gaan vergrijpen. Of zoals ze het zelf stelt: “Ik denk aan dood, verderf en depressieve dingen. Stel, ze willen ze me allemaal verkrachten?” Nienke weet zo goed de duistere plekken van haar brein op te zoeken, dat ze zelfs wanneer er iemand af is en er even mag worden gelachen, geen glimlach op haar gezicht te zien is.

Roué Verveer en Rayan Panday zijn enorm aan elkaar gewaagd: ze hebben elkaar het eerste uur niet aangekeken, wetende dat ze in lachen zouden uitbarsten. Voor Roué moet het sowieso de grootste uitdaging zijn geweest. Die man zien we zelden serieus kijken. “Ik heb geoefend mijn lach te onderdrukken, maar er was niemand thuis,” grapt hij. “Nee, ik ging Dave Chappelle kijken en proberen niet te lachen. Dat is niet gelukt.” Maar: geen goede generale repetitie betekent vaak juist geluk bij de uitvoering, toch?