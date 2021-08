5 tips voor luchtige en grappige podcasts

Podcasts zijn er in alle soorten en maten. Wij tippen regelmatig favorieten en in ons vorige lijstje vind je 7 ijzersterke true crime podcasts. Één van de meest populaire categorieën. Maar het aanbod is natuurlijk gigantisch en dat is allerminst overdreven. In februari van dit jaar liet Spotify nog weten dat er 2,2 miljoen podcasts op het platform staan. Nu is het Nederlandse aanbod natuurlijk een stuk kleiner, maar je hoeft niet bang te zijn dat er niets meer op staat voor je. Toe aan een lekker luchtige podcast?

5 tips voor grappige en luchtige podcasts

Ben je straks door ons lijstje heen? Vergeet niet dat je slim door het enorme aanbod kunt scrollen. Zo vind je op Spotify een hitlijst voor podcasts per land en gelukkig ook een stuk of 15 categorieën. Voor elk wat wils is een understatement!

1. Zelfspodcast

De Zelfspotcast van Sander Schimmelpennick en Jaap Reesema is voor mij elke vrijdag vaste prik. Het luistert lekker weg, soms is het een beetje slap geouwehoer, soms behandelen ze een wat luchtiger onderwerp. Iedere week heeft een thema en worden vaste onderdelen behandeld. Om het dieptepunt van de week kan ik soms hardop lachen. Zo vertelde Jaap een tijdje geleden over hoe hij bij een tankstation stond terwijl zijn kinderen één voor één begonnen over te geven. De chemie tussen de vrienden is fijn en elke week is er een 'snoepje van de week'.