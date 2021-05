​Wat zeg je? Spotify start met transcriberen van podcasts

Zit je net lekker in een podcast, beginnen je buren te boren. Je kunt dan wel eens een woordje missen dat gezegd wordt. Of misschien wil je sowieso liever lezen wat er wordt gezegd in plaats van het te beluisteren. Spotify komt nu met de oplossing. Het gaat podcasts automatisch transcriberen. Je krijgt dus in tekst te zien wat er in audio wordt gezegd.

Spotify-original podcasts Het gaat nog om een beta-versie. De tekst wordt niet pas gemaakt als de persoon praat: er is echt een tekstvariant beschikbaar van de podcast en waar je ook maar klikt in de tekst, je gaat dan automatisch naar dat moment in de audio. In eerste instantie wordt deze nieuwe functie losgelaten op exclusieve Spotify-originals, maar het plan is om dit wel naar alle podcasts op Spotify te brengen. Dat zou dus betekenen dat het niet alleen van toepassing is op Engelstalige podcasts, maar ook Nederlandstalige. Waarschijnlijk duurt het nog wel even voor dat ook echt werkelijkheid is. Hoewel podcastmakers natuurlijk hopen dat je de hele podcast luistert, is het wel fijn om meteen te kunnen skippen naar het moment dat je aandacht heeft getrokken. De meeste podcasts duren vrij lang en bestaan uit verschillende segmenten, waardoor je misschien liever meteen doorgaat naar het onderwerp dat je interesse heeft. Maar ook als je simpelweg liever leest dan luistert, dan kun je op deze manier toch nog je voordeel doen met de informatie uit de podcast.

Toegankelijk Mocht je Spotify voor muziek gebruiken in plaats van podcasts, dan is er ook nieuws voor jou. Het uiterlijk van de app gaat hier en daar op de schop. De kleuren van knoppen worden anders en de vorm en het formaat van de tekst. Dat is niet zozeer een keuze uit schoonheidsoverwegingen, maar vooral om te zorgen dat mensen met een visuele beperking beter gebruik kunnen maken van de app. Specifiek voor iOS-gebruikers geldt dat ze de tekst zo groot kunnen maken als ze willen door naar Settings > Accessibility > Display and Text Size te gaan. Daarnaast zou de app dan beter zichtbaar zijn als er bijvoorbeeld zon in je scherm schijnt. Een grote plus, want hier heeft de app inderdaad wat te winnen. Zeker als je oortjes of een hoofdtelefoon draagt met weinig mogelijkheden tot het overslaan van een liedje, dan kan dat enorm helpen als je buiten bent.