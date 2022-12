BOOS over The Voice best bekeken Youtube-video 2022

BOOS en Kinderen voor Kinderen waren in Nederland de meest populaire YouTube-video's van 2022. In Tuschinski werden gisteren de top tien trending video's van het jaar bekendgemaakt, plus de top tien muziekvideo's van het jaar.



BOOS de grote winnaar De video over The Voice of Holland van BOOS heeft veel teweeg gebracht in ons land en het is dan ook niet verrassend dat die heeft gewonnen. De video werd enorm gehyped van tevoren, maar werd door de ernstige aantijgingen aan het adres van onder meer Ali B en Jeroen Rietbergen volop teruggekeken. De video telt op dit moment tien miljoen weergaven. BOOS wist dat het iets bijzonders in handen had en vroeg zelfs van tevoren aan Google (eigenaar van YouTube) of de servers het grote verkeer wel aan zouden kunnen. Dat is gelukkig gelukt, waardoor veel mensen zijn gewaarschuwd en het programma zelfs van de buis werd gehaald.



Jachtseizoen van StukTV Ook de tweede plek van meest populaire video's in ons land is voor een Nederlandse productie, namelijk een aflevering van Jachtseizoen door StukTV, waarin de Bankzitters uit handen van Giel, Thomas en Stefan moeten zien te blijven. Jachtseizoen is een enorm populaire reeks op het videoplatform en heeft tegenwoordig zelfs seizoenen op Amazon Prime Video staan. De derde plaats is niet voor een binnenlandse video, want die is voor het Super Bowl-optreden van Dr. Dre, Mary J. Blige en Snoop Dogg. Opvallend, want hoewel er zeker over gesproken werd, leek het lang niet zo'n onderwerp van de dag te zijn als BOOS en StukTV wel zijn. De nummer vier is voor een van de kortste video's in een top 10 ooit: Je Moeder van Sluipschutters. Uitleggen duurt langer dan kijken.

Best bekeken Youtube-video's In het verlengde van de Boos-aflevering scoorde de krant Telegraaf de vijfde plek met hun bespreking van het Voice of Holland-schandaal. Op plek zes is MrBeast, grootste YouTuber van de wereld, met zijn chocoladefabriek-aflevering. Op plek zeven treffen we Technoblade met een aangrijpende video van zijn vader, die bekendmaakt dat zijn zoon op 23-jarige leeftijd is overleden aan kanker. Jongerennieuwsmedium NOS op 3 staat op nummer acht met hun explainer over de extra beveiligde inrichting in Vught en op negen is een Deense video van OBF over de Nederlandse infrastructuur. Hekkensluiter is de bekende YouTuber Enzo Knol die voor zijn vriendin haar favoriete auto koopt.



Meest populaire muziekvideo's Zo zie je maar, YouTube is niet alleen vermaak, we halen we ook regelmatig nieuws en educatie vandaan. Of we gebruiken het om stil te staan bij de dood van een geliefde medemens. De top tien is een mooie lijst dit jaar. We zijn nu al benieuwd naar die van volgend jaar. Hieronder zie je de best bekeken muziekvideo's, waarin ook diverse Nederlandse producties stralen. Vooral Kinderen voor Kinderen over de Koningsspelen.