De 10 grootste Nederlandse YouTube-kanalen van 2021

Het populairste Nederlandse account is dat van Spinnin' Records. Dit platenlabel is 's werelds grootste op het gebied van dancemuziek. Onder andere Afrojack, Sander van Doorn en Fedde LeGrand brengen hier hun platen uit. Ook een aantal grote hits werd door het label uitgebracht, waaronder 'Animals' van Martin Garrix.

Wist je dat er meer dan 100 Nederlandse YouTube -kanalen zijn met meer dan 1 miljoen abonnees? De populairste YouTubers zijn lekker divers: van kanalen voor kinderen die ontzettend goed worden bekeken tot DJ's en vloggers. Niet alle Nederlandse kanalen zijn ook Nederlandstalig. Wij hebben de top 10 voor je op een rijtje gezet. Overigens vinden we alleen Engelstalige kanalen in deze lijst. De 3 populairste Nederlandstalige kanalen zijn EnzoKnol, StukTV en Dylan Haegens.

2. Jelly - 22,6 miljoen

YouTuber Jelly heet eigenlijk Jelle van Vucht. Onder de naam Jelly is hij zeer succesvol op YouTube, waar hij meer abonnees heeft dan er inwoners zijn in Nederland. Jelle maakt vlogs waarin hij games speelt en commentaar levert, maar maakt ook video's waarin hij een inkijkje geeft in zijn privéleven.





3. Kwebbelkop -14,9 miljoen

Kwebbelkop, in het dagelijks leven bekend als Jordi van den Bussche, maakt op geheel eigen wijze videos waarin hij games speelt en commentaar geeft. Hier is Jordi heel succesvol in en soms zien we hem ook op andere kanalen. Zo deed hij al eens mee met Jachtseizoen.