Golden Globe nominaties 2022 bekendgemaakt

Gisteren zijn de nominaties voor de Golden Globes bekendgemaakt. Rapper Snoop Dogg onthulde welke films en series begin januari meedingen naar de prestigieuze prijs. Afgelopen jaar werden de genomineerden pas veel later onthuld en de uitreiking liep ook vertraging op door de pandemie. De streamingdiensten doen het nog steeds goed en HBO sleepte de meeste nominaties in de wacht dit keer (12). Ook Netflix (10), Hulu (10) en Apple TV+(8) zijn waarschijnlijk blij dat hun kwaliteitsseries worden opgemerkt.

HBO dominant

We weten al langer dat HBO kwaliteitsseries maakt. Vorige week schreven we nog over de -naar onze bescheiden mening- geniale serie Succession. Die serie maakt dan ook kans op een Golden Globe en kreeg nog 4 nominaties. Ook acteurs uit de serie maken kans op een beeldje voor 'beste acteur in de categorie drama': Brian Cox en Jeremy Strong mogen op 9 januari op hun nagels bijten.

Squid Game en Lupin

Dit jaar doet Netflix het wederom goed. Ze scoorden een enorme hit met Squid Game en de serie is dan ook meerdere keren genomineerd. Net als Lupin trouwens. Die laatste kreeg nogal wat kritiek te verduren op het tweede seizoen, maar bleef onverminderd populair.





Nominaties Golden Globes

Dit jaar zijn de films 'The Power of the Dog' en 'Belfast' beiden goed voor 7 nominaties. Succession was de meest genomineerde serie (5), gevold door 'Ted Lasso' en 'The Morning Show', beiden van Apple TV+. Het gaat wat ver om hier alle genomineerden te noemen, de volledige lijst vind je hier.

Beste dramaseries die kans maken op een Golden Globe:



Succession

Lupin

The Morning Show

Pose

Squid Game

Beste tv-serie - musical of comedy:

The Great

Hacks

Only Murders in the Building

Reservation Dogs

Ted Lasso

Beste film - drama

Belfast

CODA

Dune

King Richard

The Power of the Dog

Beste Film - musical of comedy

Cyrano

Don't Look Up

Licorice Pizza

Tick, Tick ... Boom!

West Side Story

De uitreiking van de Golden Globes vindt 9 januari plaats .