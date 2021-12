3 redenen om vandaag nog te starten met de serie Succession

In oktober kondigden we het derde seizoen van Succession al aan . Ook toen schreven we er behoorlijk enthousiast over. Na het zien van bijna het gehele derde seizoen, kunnen we niet anders dan het van de daken schreeuwen: deze serie MOET je zien! Je moet wel afstemmen op een streamingdienst die HBO-series aanbiedt, want op Netflix of Videoland vind je Succession niet. Wij kijken via Ziggo Movies & Series, waar je sowieso een fijn aanbod aan kwaliteitsseries vindt. Een aanrader in de donkere decemberdagen (no spon, just fan van het aanbod). We beloven je karakters 'you love to hate', maar er is meer!

3 redenen om Succession te kijken

Even in het kort wat context: Succession draait om de exorbitant rijke mediafamilie Roy. Vader Logan weet dat 'ie het stokje van zijn bedrijf een keer moet overdragen, maar niet aan wie. Zijn 4 kinderen hebben stuk voor stuk hun beperkingen en niemand vertrouwt elkaar. En terecht, zo zien we in de serie. Waystar Royco, het miljardenbedrijf, wankelt ondertussen flink. Bovendien volgen schandalen elkaar op, maken de kinderen onderling ruzie en zijn ze ook niet vies van wat overmatig drank- en drugsgebruik. Op zich is het plot en de verhaallijn wat ons betreft al genoeg reden om te kijken, maar we sommen nog 3 redenen voor je op!





1. De geniale karakters en acteurs

De verhaallijn kan nog zo sterk zijn, het moet wel overkomen in de serie. Nou, dat is behoorlijk goed gelukt bij Succession. Zowel de karakters zijn enorm sterk en de acteurs weten die ook perfect neer te zetten. Eigenlijk zijn ze stuk voor stuk onsympathiek (op een enkeling na, maar we geven liever geen spoilers weg). Deze acteurs zijn hun karakter geworden, een hele prestatie. Het is lastig een favoriet te noemen, maar ik neig zelf naar Kieran Culkin (zie boven). Inderdaad het 'broertje van', maar daarmee doen we hem echt tekort. Op de een of andere manier vind ik hem zo geloofwaardig een eikel spelen, dat je niet anders kan dan hem toch in je hart sluiten.





2. De geloofwaardigheid van het verhaal

Hoewel je in eerste instantie misschien kunt denken dat het allemaal wat vergezocht is, zien we in Succession wel degelijk paralellen met de echte wereld. Want er zijn nogal wat enorme mediabedrijven en familiebedrijven waar haat en nijd is. En die om allerlei redenen in opspraak raken. Me too is nog steeds actueel en de seksschandalen vliegen je om de oren. Het jetset-leven dat de familie Roy leidt schijnt bovendien redelijk realistisch te zijn als je kijkt naar de Amerikaanse sterren en top van het bedrijfsleven. Iemand een helikopter of privéjet besteld?