Nieuw seizoen van de geniale serie Succession staat nu op Ziggo

Dat we het nog niet massaal over deze serie hebben is eigenlijk gek. Want Succession staat dan wel niet op Netflix, het is een geniale en intrigerende serie. Met karakters die je geregeld een wenkbrauw doen optrekken. En een verhaal dat zó bizar is, dat je het eigenlijk niet gelooft. Maar ja, wie van de kijkers weet nu echt hoe het is om te leven als miljardairskind en eventueel erfgenaam van een enorm mediabedrijf? Misschien gaat het er wel echt zo aan toe, wie zal het zeggen. De serie van HBO kun je zien op Ziggo Movies & Series en het allernieuwste seizoen is net gestart. Heb je mooi tijd om seizoen 1 en 2 eerst te bingen, mocht de serie nieuw voor je zijn.

Succession: het verhaal We willen natuurlijk geen spoilers droppen, dus houden het een beetje algemeen. En mocht je de eerste seizoenen al hebben gezien, scroll dan even verder voor meer informatie over seizoen 3. Succession draait helemaal om de familie Roy. Een steenrijke familie met knettergekke familieleden die elkaar het leven zuur maken. De kinderen van oprichter, eigenaar en vader Logan Roy, hebben een bijzondere onderlinge band. De een kan de ander niet uitstaan en ze kampen allemaal met hun eigen problemen. Wat hen bindt is het enorme mediabedrijf. Onderlinge complotten, fraude, drugproblematiek, affaires, we zien het allemaal voorbijkomen in Succession. Ondertussen weet vader Logan nog steeds niet aan wie hij het bedrijf wil overdragen. Of hij doet alsof hij dit niet weet en speelt een spelletje met de kinderen. Niets is wat het lijkt is dan ook een goede omschrijving als je Succession in één zin wil samenvatten.

Cast en prijzen

We zijn trouwens niet de enigen die fan zijn van de serie. Succession won namelijk al een aantal grote prijzen. Een Golden Globe voor beste dramaserie bijvoorbeeld en ook een Prime Time Emmy Award. Ook een aantal acteurs uit de serie hebben een Emmy of Golden Globe op de kast staan. Brian Cox speelt de rol van vader Logan en de kinderen worden gespeeld door Jeremy Strong (Kendall), Kieran Culkin (Roman), Sarah Snook (Siobhan) en Alan Ruck (Connor). Een bijzondere bijrol is weggelegd voor 'neefje' Nicolas Braun, die altijd net op het verkeerde moment op de verkeerde of goede plek lijkt te zijn.

Succession seizoen 3 Na alle bizarre gebeurtenissen en intriges in de eerste 2 seizoenen, staat vanaf vandaag de eerste aflevering seizoen 3 online. Het verhaal gaat verder waar het was gebleven. We gaan zien wat er gebeurt nu Kendall de rechtstreekse strijd met vader Logan is aangegaan. De familiestrijd is volop losgebarsten. En niet alleen Kendall speelt in die oorlog een grote rol, de andere broers en zus draaien en laten niet het achterste van hun tong zien. Succession is te zien vanaf 18 oktober op Zigoo Movies & Series. Wekelijks verschijnt een nieuwe aflevering.

Headerphoto: Graeme Hunter Headerphoto above article: Macall B. Polay/HBO