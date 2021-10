Dramaserie Maid op Netflix: 3 redenen om nu te gaan kijken

Netflix blijft scoren met nieuwe hitseries. Naast Squid Game kun je sinds begin deze maand kijken naar het waargebeurde drama Maid. Een steengoed verhaal dat vanaf de eerste aflevering boeit. We volgen Alex, die besluit weg te gaan bij haar manipulatieve en agressieve vriend zodat ze haar dochtertje Maddy een betere toekomst kan geven. Dit gaat niet bepaald vanzelf en het ongeluk lijkt haar te achtervolgen. Terwijl ze probeert rond te komen als schoonmaakster heeft ze ook nog te maken met onder andere een geflipte moeder die haar keer op keer teleurstelt. Een geweldige rol voor Andy MacDowell. Hoofdrolspeelster Margaret Qualley (Alex) acteert zo geloofwaardig dat je bijna vergeet dat je naar een serie kijkt. De serie krijgt niet voor niets alleen maar lovende kritieken.

3 redenen om naar de dramaserie Maid te kijken Nog niet overtuigd? Wij geven je graag 3 redenen om vandaag nog te starten met de dramaserie Maid! 1. Het geweldige acteerwerk We vertelden al even dat we zo onder de indruk zijn van het geweldige acteerwerk van de hoofdrolspeelster, maar ook de andere acteurs spelen hun rol met veel overtuiging. De kleine Maddy bijvoorbeeld, als dochter van Alex bedenk je geen moment dat je naar een acterende kleuter kijkt. Ook Nick Robinson als vrijgevochten en agressieve ex-vriend Sean past helemaal in het plaatje van de serie. Zelfs de bijrollen zijn zo sterk gespeeld dat ze soms ontroeren.

2. Het indrukwekkende en schokkende verhaal Het verhaal van Alex is niets minder dan indrukwekkend. Maar ook schokkend. En dat heeft onder andere te maken met hoe de Amerikaanse maatschappij in elkaar steekt. Want wat gebeurt er met je als alleenstaande moeder in een land waar het sociale vangnet nogal beperkt is? Dan kom je al snel op straat te staan en moet je keihard werken om je hoofd boven water te houden. Zeker wanneer je weinig betrouwbare familie of vrienden hebt om op terug te vallen. In Maid zien we hoe Alex tegenslag na tegenslag moet verwerken, maar zich daardoor niet uit het veld laat slaan. Haar vechtlust is indrukwekkend, maar de regeltjes en het universum lijken soms tegen haar te werken. Wil je in de Verenigde Staten uit de armoede komen en je loswrikken van je gewelddadige ex? Maid laat zonder opsmuk zien dat je daarvoor enorm veerkrachtig moet zijn.

3. De duistere sfeer Maid is geen serie waar je direct vrolijk van wordt. De sfeer is een tikje duister. Alsof het onheil op op elk moment weer de kop op kan steken. Dat is ook precies wat er gebeurt. Net wanneer Alex denkt weer even adem te kunnen halen, komt de volgende tegenslag. En ook haar werk als schoonmaakster gaat niet bepaald over rozen. Één van haar steenrijke klanten, Regina (Anika Noni Rose), is een enorm kreng die waarschijnlijk niet eens doorheeft dat Alex' leven niet bepaald over rozen gaat. Het vinden van geschikte woonruimte voor zichzelf en Maddy lijkt bijna onmogelijk te zijn. Niemand zit te wachten op een alleenstaande arme vrouw die leeft van bonnen die ze van de sociale dienst krijgt. Vrolijk is Maid dus allerminst, maar dat doet er weinig toe. Je kijkt niet naar deze serie om opgebeurd te worden. De ontroerende scènes, het indrukwekkende verhaal en bijzonder goede acteerwerk staan namelijk als een huis.

Waargebeurd verhaal De serie is gebaseerd op het autobiografische boek Maid: Hard Work, Low Pay and a Mother's Will to Survive' van Stephanie Land uit 2019. Een waargebeurd verhaal dus, maar het is wel her en der wat veranderd. Dat maakt de Netflix-serie niet minder goed. Maar een 1-op-1 kopie van het échte verhaal is het dus niet. Het debuut van de schrijfster belandde op nummer 3 in de New York Times Best Seller lijst in 2019. Daarnaast zorgde het ervoor dat het onderwerp armoede meteen weer actueel werd. In verschillende tv-programma's en andere media werd het boek uitgebreid besproken. Alle 10 afleveringen van Maid staan nu op Netflix.