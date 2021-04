Volgende week is het Koningsdag. Dat betekent dat vandaag de Koningsspelen zijn. De Koningsspelen zijn een sportief Oranjefeest waar gemiddeld 1,2 miljoen kinderen afkomstig van 6.000 scholen in het primaire onderwijs aan meedoen. De Koningsspelen vinden traditiegetrouw plaats op de laatste vrijdag voor Koningsdag.

Koningsspelen 2021: IK+JIJ=WIJ



In 2021 is het thema van de Koningsspelen IK+JIJ=WIJ. Volgens de organisatie hebben we in deze tijd elkaar hard nodig. Met dit thema willen ze laten zien dat samen ons nét dat beetje extra geeft.

Het thema komt terug in alle onderdelen van de Koningsspelen. Van de Koningsmatch, het Koningspelen Sport- en Feestpakket, het lied van Kinderen voor Kinderen en vandaag op de dag van de Koningsspelen komt het thema ook regelmatig terug.

Wat doen kinderen tijdens de Koningsspelen?

De dag bestaat uit sportieve activiteiten die normaal gesproken worden voorafgegaan door een gezamenlijk, feestelijk Koningsontbijt. Dat ontbijt is uitgesteld tot 2022. De huidige coronamaatregelen zijn te streng om dit plaats te laten vinden.