The Streamers sluiten Koningsdag 2021 feestelijk af bij Paleis Noordeinde

Het is hoogst zeldzaam dat het terrein van Paleis Noordeinde het decor vormt voor een concert. Het Koninklijk Paar en The Streamers willen Nederland trakteren op een feestelijke afsluiting van Koningsdag.

The Streamers vervolgen hun Holland Tour met een legendarisch optreden vanaf Paleis Noordeinde in Den Haag. Op dinsdag 27 april zullen zij daar Koningsdag 2021 officieel afsluiten met een gloednieuwe liveshow.

Unieke locatie voor een concert

Een popconcert van deze omvang heeft nooit eerder plaatsgevonden op het binnenplein van het Koninklijk Staldepartement op Paleis Noordeinde. Tot 2013 werden er wel de klassieke Koninginnedagconcerten in de grote balzaal van het paleis georganiseerd voor genodigden. Dit keer is héél Nederland uitgenodigd. Uiteraard is het concert - zoals het vorige concert van The Streamers - voor iedereen gratis online te bekijken.



The Streamers bestaan uit Guus Meeuwis, Rolf Sanchez, Kraantje Pappie, Suzan & Freek, VanVelzen, Davina Michelle, Paul de Munnik, Typhoon, Thomas Acda, Diggy Dex, Nick & Simon, Maan en Paul de Leeuw. Afgelopen maandag werd bekend dat ook Danny Vera bij de band blijft en Miss Montreal is toegevoegd als nieuw bandlid.

Bandleiders zijn blij

Guus Meeuwis, samen met Kraantje Pappie bandleider van The Streamers: “We kunnen nog nauwelijks geloven dat we door Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn uitgenodigd om op te mogen treden op Koningsdag. Natuurlijk zijn we zeer vereerd dat ons avontuur op deze manier een vervolg krijgt. Het doel blijf onveranderd; we willen mensen blij maken. Dit keer zullen we dat natuurlijk doen met een oranje tintje”.

Het vorige optreden van The Streamers vanuit Carré in Amsterdam kon op meer dan 1,2 miljoen belangstellenden rekenen. Mede initiatiefnemer Machiel Hofman daarover: “De reacties op de eerste stream waren zo enorm dat we eigenlijk al voor dat optreden wisten dat er een vervolg moest komen. Alleen de locatie ontbrak nog. We zijn meteen aan de slag gegaan en hebben een nieuwe show ontwikkeld die meer dan twee uur duurt en vol zit met bekende hits en verrassingen”.