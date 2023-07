Concert? Polsbandjes met licht bieden een extra dimensie

Ben je naar het concert van The Weeknd geweest, of misschien naar Sensation? Bij sommige concerten krijg je bij de ingang een polsband uitgedeeld. Hij kan dan nog weinig, maar zodra de show begint, merk je dat het niet zomaar een polsbandje is.

Bijzonder concertbandje Het ene concert is het andere niet: bij sommige concerten geven de bandjes één kleur licht, misschien twee, en is dat het: het kerstboomeffect. Weet je hoe de bandjes werken? Het zijn led-lampjes met daarbij een infraroodontvanger. In de zaal hangen speciale infraroodlampen die zenden naar je bandje en zo gaat het lampje aan in een bepaalde kleur. Omdat er met infrarood wordt gewerkt werkt het dus niet vanuit je bandje (en, goed om te weten: thuis ook niet): wandel jij tijdens het concert een menigte in mét verlichte bandjes, dan zal jouw bandje ook oplichten. Loop je weer terug naar een onverlicht gedeelte, dan is je bandje ook onverlicht. De bandjes zijn bij concerten meestal vrij rechttoe-rechtaan: ze flikkeren wat en dat geeft een mooi effect, maar je kunt er ook een extra dimensie aan toevoegen. Coldplay doet dat zoals je nog nooit hebt gezien. Samen met het bedrijf achter de bandjes, Pixmob, zorgt ervoor dat het alles naar een nieuw niveau wordt getild. De bandjes tijdens hun Music of the Spheres-tour zijn tot zoveel in staat, dat je het gerust een extra dimensie mag noemen aan een concert. Je kunt er niet omheen en het creëert een waar lichtkunstwerk. Niet slecht, een kunstwerk van 55.000 mensen, waarbij de lampjes soms heel fel schijnen, soms wat minder, soms flikkeren, soms langer aanstaan, en in allerlei kleuren kunnen schijnen. De bandjes voor Coldplay zijn speciaal gemaakt en hebben ook ledjes in de bandjes, wat het totaal op 7 brengt en wat voor nog meer licht en een nog beter effect zorgt.

Niet te mooi Misschien heb je wel eens zo’n polsband gekregen tijdens een concert, en dacht je: wel een beetje wit allemaal, hadden ze daar niet wat leuke prints op kunnen doen of wat meer reclame kunnen maken voor de band, of Pixmob zelf? Hoewel dat wel mogelijk is, wordt dat bewust niet gedaan. “Dan zien ze er zo leuk uit dat mensen ze eerder mee naar huis nemen als souvenir”, zegt Pixmob. En daar zit ook wel wat in, terwijl het idee juist is om de bandjes in te leveren. Coldplay maakt daar zelfs een spelletje van. Een wedstrijd. Aan het begin van hun concert zie je eerst de melding dat je je polsbandje om moet doen, maar ook dat je hem moet recyclen. Vervolgens volgt er een leaderboard waarop je kunt zien welk land er het beste voorstaat qua inleveren van de bandjes. Denenmarken staat er het beste voor: het concert in Kopenhagen heeft gezorgd voor een retournering van 96 procent (!) van de bandjes. Heel goed, want ze worden achteraf niet weggegooid. Het gemiddelde van het teruggeven van polsbandjes met licht ligt echter op 87 procent.

Pixmob We kregen een kijkje in de keuken van Pixmob. Ze hebben op het terrein nabij de arena een tent waar de bandjes bewaard worden, maar ook: gerecycled. “Ze worden tijdens de concertenreeks refurbished voor een tweede ronde”, zegt Pixmob. “De batterij in het bandje gaat 3 concerten mee, dus dan zijn ze aan vervanging toe. We hebben hier een team van 60 mensen die zorgen dat de bandjes worden schoongemaakt, worden voorzien van een verse batterij en worden getest.” Zijn er ook wel eens bandjes die het niet doen? Pixmob zegt dat dat bijna niet kan voorkomen, omdat er zowel in de fabriek waar wordt getest als in hun eigen tent wordt gecheckt of het bandje werkt. Dat recyclen is belangrijk, helemaal bij de Coldplay-concerten. Twee jaar lang reist de band rond met de show, maar de band heeft niet voor niets daarvoor een tijdje niet getourd: duurzaamheid is heel belangrijk voor ze. Dat gaat van het opwekken van energie (onder andere via fietsen en een speciale vloer waarmee de bezoekers kunnen helpen) tot het recyclen van bandjes. Zo heeft Pixmob in elk land waar ze komen een recyclebedrijf gevonden om de batterijen te kunnen inleveren. De bandjes zelf zijn gemaakt van plantgebaseerd materiaal en is geheel composteerbaar.

Lichtshow Tof, die bandjes, maar er moet ook wel iets mee gebeuren: hoe komt zo’n lichtshow nou tot stand? De lichtmensen en de creative director van de band hebben samen met Pixmob een show gemaakt. Pixmob is hierbij aanwezig als adviseur en heeft uitgelegd wat er technisch mogelijk is, maar ook hoe dat werkt: de lichtmensen voeren dit namelijk tijdens het concert uit en die moeten dan ook worden getraind. Daar is onder andere software van Pixmob voor om in 3D te kunnen visualiseren hoe iets eruit gaat zien. En tijdens het concert moeten de lichtmensen aan de bak. Het is niet zo dat er een ‘bandje’ wordt aangezet en het is klaar. Het is dus op vele manieren net zozeer deel van de liveshow als de schermen waarop je de bandleden ziet rondspringen. Het is ook een vrij grote verandering voor lichtmensen: zij zijn gewend om te kijken naar één deel van de venue: het podium, en met die lichtjes is dat toch ineens 360 graden. Niet dat het werk van Pixmob er daarbij opzit: naast hun kleine refurbishmentfabriek zijn ze ook bezig met de distributie van de armbanden: hoeveel mensen worden er die avond verwacht door welke poort te gaan en liggen daar genoeg bandjes voor klaar? Zijn er mensen aanwezig om de bandjes uit te delen? Maar ook: zijn er mensen om ze aan het einde weer van mensen terug te vragen? Naast dat er natuurlijk ook een logistieke uitdaging is in het verplaatsen van alle bandjes van stad naar stad: ze reizen mee met de karavaan aan trucks van de band.

Music of the Spheres Veel gedoe, maar zeker niet voor niets. Het zorgt dat je concerten op een heel andere manier ervaart: bij Coldplays Yellow kleuren de bandjes natuurlijk geel, bij een dansnummer flikkeren ze in allerlei kleuren, waardoor het lijkt alsof het publiek nog harder uit zijn dak gaat, en bij een romantische balad worden ze wat langer aangezet om een romantische verlichting te creëren. Het is moeilijk in foto’s of video’s te laten zien welke bijdrage de lichtjes aan een concert leveren: ze creëren een ware zee aan licht, en zelfs aan pixels: er zijn speciale beweegbare lampen gemaakt die bandjes naast elkaar compleet anders kunnen laten kleuren. Het is zelfs mogelijk om een vorm te maken, zoals het hart dat je op de foto’s ziet. En, in het echt ziet het er nog veel beter uit, en niet alleen omdat je dan de energie uit de ruimte voelt. Het is ergens wel goed dat je het niet goed op de foto kunt krijgen, want dat betekent dat je echt naar de show toe moet gaan om het te ervaren, en dat is uiteindelijk waar concerten om gaan. Pixmob zou het liefst een soort video-achtige mogelijkheden creëren en in hun lab schijnen ze hier al ver mee te zijn. Al moeten we zeggen dat het concert van Coldplay met zoveel armen ook aardig dichtbij een video komt. Het is in ieder geval een hele ervaring.