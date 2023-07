Coldplay zet nieuwe mobiele app in tijdens wereldtour

Coldplay maakt sinds de start van hun ‘Music of the Spheres World Tour’ in maart van dit jaar gebruik van een speciale, mobiele app. Ook in Nederland wordt de app ingezet voor hun vier concerten op 15, 16, 18 en 19 juli in de Johan Cruijff Arena.

De app beschikt over interactieve functies om fans nog meer te betrekken bij de tour en ze aan te moedigen om milieuvriendelijke keuzes te maken bij het bijwonen van deze concerten. De app is onderdeel van een nieuwe samenwerking tussen SAP en Coldplay, waarbij de band innovatieve SAP-technologie inzet voor een meer duurzame wereldtournee.

Music of the Spheres World Tour



Coldplay beloofde al in 2019 om tournees in de toekomst zo milieuvriendelijk mogelijk te maken. De Music of the Spheres World Tour is de eerste tournee sinds die belofte, en de app ondersteunt de daaruit voortkomende duurzaamheidsinitiatieven. De samenwerking tussen de band en SAP is ontstaan doordat het concern duurzaamheid ook hoog in het vaandel heeft staan én innovatieve oplossingen biedt om fans bewuster te maken van hun keuzes, bijvoorbeeld wanneer ze naar de shows reizen.

Onderdelen in de app

De app is beschikbaar voor iOS en Android en bestaat uit de volgende vier categorieën

1. Tour

Fans kunnen makkelijk informatie bekijken over tourdata, de locaties, de beschikbaarheid van tickets, en hun favoriete shows taggen en delen met vrienden op sociale media.

2. Planeet



Fans kunnen meer leren over de duurzaamheidsinspanningen van Coldplay. Hiervoor kunnen zij interactieve games spelen met als thema duurzaamheid en informatie bekijken over de partners die de Music of the Spheres World Tour ondersteunen.

3. Reizen

Fans kunnen hun reisgedrag naar en van de show visualiseren. Ook kunnen ze beter begrijpen wat hun ecologische voetafdruk is. Dit inzicht moet leiden tot duurzamere opties voor het transport naar de concerten. Zo kunnen fans zeven verschillende transportmiddelen selecteren: auto, taxi, trein, openbaar vervoer, fiets, te voet of vliegen. De app berekent vervolgens de impact van hun reisgedrag en geeft aanbevelingen voor het verminderen van hun koolstofdioxide-uitstoot.

Als fans kiezen voor vervoersopties met een lage CO2-uitstoot, worden ze beloond met een kortingscode die ze kunnen gebruiken in de online winkel van Coldplay. Met de keuzes die fans maken, kan de band het CO2-gehalte van de tour inzichtelijk krijgen en deze uitstoot gedurende de tour nauwkeuriger compenseren.

4. Universum

Om een geëngageerde en bijzondere ervaring te bieden, maakt de app gebruik van augmented reality. Hiermee kunnen fans op Coldplay-geïnspireerde content creëren. Zo kunnen ze bijvoorbeeld dansende aliens uit de videoclip ‘Higher Power’ in een door gebruikers gekozen omgeving laten optreden en hier video's en foto's van maken die ze kunnen delen op sociale media. Daarnaast hebben fans toegang tot exclusieve video's en foto's, een live audiostream van het concert in Mexico-Stad en andere updates van de band.