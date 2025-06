Er komt een nieuwe leeftijdsbeperking op YouTube

YouTube gooit de minimumleeftijd voor het platform omhoog, het is echter niet zo rigoureus als het klinkt. Het gaat om een belangrijke verandering qua leeftijdsrestricties, namelijk voor solo-livestreams voor tieners die video’s maken.

Nieuwe leeftijdsrestrictie YouTube

Steeds meer platforms schatten de leeftijden van gebruikers in via AI. Kunstmatige intelligentie is in staat om op te sporen wie er over zijn of haar leeftijd liegt. Ook Google gebruikt dit voor YouTube, maar nu gaat het toch nog een stapje verder. Wil je livestreamen op YouTube, dan moet je daar tenminste 16 jaar oud voor zijn. Deze nieuwe regel gaat in per 22 juli, dus als je tussen de 13 en 16 bent, dan heb je nog een kleine maand voordat livestreamen geen optie meer is

Eerder kon je namelijk streamen als je 13 jaar of ouder was, maar daarmee werd toch veel content gemaakt die schadelijk was voor mensen die zo jong zijn. Je kunt als 13- tot 15-jarige nog wel in een livestream voorbij komen, maar alleen als er duidelijk een volwassene naast je zit. Je kunt daarbij nog steeds vanuit je eigen kanaal streamen, maar dan moet de volwassene wel je kanaalmanager zijn en de livestream starten.