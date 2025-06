YouTube wordt strenger voor adblockers, maar laat verder de teugels vieren

Maar tegelijkertijd laat YouTube de teugels vieren. Niet op het gebied van adblockers, maar wel qua moderating. Sinds Trump president is zou er ook bij YouTube iets zijn veranderd op het gebied van modereren. Waar Meta en X daar heel duidelijk over zijn, daar heeft YouTube er weinig over gezegd. Dat wil niet zeggen dat het ook niets heeft gedaan: volgens de nieuwe regels voor moderators bij YouTube mogen er meer aanstootgevende dingen gebeuren in video’s.

Ook mag de helft van de video vol zitten met content die tegen het beleid van YouTube ingaat, terwijl dit voorheen een kwart was. Vooral de ‘waarde van de vrijheid van meningsuiting’ is belangrijk in dit beleid en zou belangrijker zijn dan de eventuele schade die erdoor wordt aangericht. Klinkt inderdaad meer als Trump dan als Biden. Je mag in een video andere mensen belachelijk maken of uitschelden, zolang je video lang genoeg is om ook andere content te bevatten die meer volgens de regels is. Grote veranderingen dus op YouTube, waarbij de een mensen juist naar een Premium-abonnement zal lokken, terwijl de ander misschien zorgt dat mensen nooit meer aanwezig willen zijn op YouTube.