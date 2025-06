Je krijgt nu een badge van YouTube als je maar fan genoeg bent

Kijk je alle video’s van Mr Beast? Het is niet genoeg om een badge van YouTube te krijgen. Het introduceert deze nieuwe vorm van opscheppen namelijk alleen bij mensen die vooral livestreams kijken en hierin actief zijn.

Een badge van YouTube

Het gaat echt om een soort scorebord waarop wordt bijgehouden welke kijkers het meest fanatiek zijn. Die krijgen dan ook een badge naast hun naam in de livechat bij de stream. Mocht je niet zo trots zijn op je fanatieke kijkgedrag, dan kun je je ook afmelden voor het scorebord met de badge. Het is wel echt bedoeld voor mensen die het leuk vinden.

Het is een beetje game-achtig en het doet ook denken aan Twitch, waar badges heel belangrijk zijn. YouTube wil met livestreams concurreren met Twitch, dat veruit het grootste is op dat gebied. Zeker als het om gamingcontent gaat, wat sowieso het meest gelivestreamt wordt ter wereld.

Concurreren met Twitch

In het nieuwe systeem van YouTube kun je punten scoren als je meedoet in livestreams van een bepaalde creator. Heb je een hoge positie, dan krijg je een kroon bij je account in de chat. Dit privilege is alleen beschikbaar voor 50 fans: de mensen met de meeste punten. Je krijgt de speciale badge als je bovenin het leaderboard staat, samen met de tweede en derde plek.

Zit je er totaal niet op te wachten, dan kun je terecht in de instellingen van YouTube en dan ‘Turn off leaderboard participation’. Waarschijnlijk zie je de optie nog niet, want deze scoreborden en badges worden nog onder een klein groepje getest. Het zal ons niets verbazen als YouTube er snel breder mee wordt uitgebreid, zeker als er bijvoorbeeld ook nog extra voordelen te halen zijn als je bijvoorbeeld betaalt, al kan er dan weer ongelijkheid ontstaan. We zijn benieuwd hoe de test gaat en of zoiets mensen juist motiveert keer te kijken dan minder.