Twitch doet een TikTokje: krijgt nu ook verticale streams

Streamers op Twitch krijgen nu de keuze om ofwel horizontaal te streamen, ofwel verticaal. Twitch gaat overduidelijk de kant op van TikTok, al heeft het daar wel heel wat jaren over gedaan. TikTok wordt vaker geïmiteerd, waarbij Instagram het schoolvoorbeeld van kopieergedrag is, maar Twitch gaat nu duidelijk ook mee in de trend van verticale video’s, in de vorm van verticale streams.

TwitchCon

TwitchCon is op dit moment in volle gang in Ahoy Rotterdam en we schreven eerder al dat toegankelijkheid een van de belangrijkste onderwerpen is tijdens deze twee dagen. Maar ook is het een toekomstgericht evenement en dat blijkt wel uit het nieuws dat Twitch nu meldt: verticale streams.

Het aanbieden van verticale streams is een logische stap voor Twitch die niet alleen te maken heeft met de populariteit van de video’s op TikTok: het heeft ook te maken met onze smartphones, die nu eenmaal een verticaal ingericht scherm hebben. Streamers hoeven overigens niet de keuze te maken tussen verticaal en horizontaal: er wordt automatisch gezorgd dat er een dual format is.